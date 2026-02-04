ロクデナシが、最新曲「生活の」を本日2月4日に配信リリース。あわせてMVが公開された。

「眼差し」「草々不一」に続き、コンポーザーにカンザキイオリを迎えた本作は、“いつの間にか生活に馴染んでいた幸せ”をテーマに描かれる楽曲。日常の断片を丁寧にすくい上げた歌詞と、繊細かつドラマチックなピアノアレンジが重なり、感情を揺さぶる一曲に仕上がっている。歌詞世界に没入させられる歌の感情表現が魅力の、儚くも力強く歌い上げたピアノバラードだ。

MVは、あぷちとちをリードイラストレーターに迎え、『視聴者の身近にいる“愛をくれるモノ”を想い、聴く。』をコンセプトにフルアニメーションで描いた作品。楽曲に寄り添うように物語が展開し、観る人それぞれの記憶や感情にそっと触れる、優しく余韻の残る映像に仕上がっている。

なおロクデナシは、3月より愛知、大阪、東京にて『3rd Oneman Live「六花」』を開催。さらに5月に韓国公演が開催される。また、11月22日には自身最大キャパとなる東京国際フォーラム ホールAでのワンマンライブを開催。現在チケットFC二次先行を受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）