令和の日の丸飛行隊がイタリアの空を席巻だ。２月６日開幕のミラノ・コルティナ五輪へ向け、日本選手団の副団長で全日本スキー連盟（ＳＡＪ）の原田雅彦会長（５７）がインタビューに応じ、メダルラッシュに期待を寄せた。ノルディックスキー・ジャンプは男子で２０２２年北京大会の個人ノーマルヒルで金メダルを獲得した小林陵侑（チームＲＯＹ）、女子では今季Ｗ杯個人総合２位の丸山希（北野建設）、Ｗ杯歴代最多６３勝の高梨沙羅（クラレ）など史上最強の布陣。レジェンドがその実力に太鼓判を押した。

――女子は１４年ソチ五輪から個人ノーマルヒルが採用され、今大会で初めてラージヒルが実施される。今季、丸山がＷ杯６勝を挙げるなど絶好調で初の五輪に臨む

原田会長（以下原田）女子ジャンプの歴史が浅い中で、いろんなスター選手が生まれた。高梨選手もそうだったけど、歴史をたどっていくと、ピークをずっと維持していくのは難しい。昨年大活躍した外国人選手が、今年は全然距離が伸びなかったり、それも女子選手の特徴かと。丸山選手は非常にいいタイミングで（五輪に）ピークを持ってきた。チャンスだと思う。

――１８年平昌五輪のノーマルヒルで銅メダルを獲得した高梨は、今季のＷ杯最高成績が４位。上位争いに向けては苦しい戦いが続く

原田 彼女も銅メダルを取っていて素晴らしい選手。周囲からの期待に応えようと、必死に頑張っている。「五輪で金メダルを取りたい」と言っているので、ぜひ成し遂げてほしい。

――男子だと小林が今季の個人総合２位で、好調をキープしている

原田 先ほど女子選手のピークを維持するのが難しいと言ったけど、逆に彼の場合はずっと世界のトップを維持してきた。淡々と世界選手権や、五輪でのタイトルを狙っている感じがするので、今回も非常に期待できる。

――二階堂蓮（日本ビール）もＷ杯第１４戦のオーストリアで初優勝を果たすなど、個人総合３位につけている

原田（二階堂も）非常に活躍している。彼はとにかく若いから、ちょっとしたきっかけをつかめば、ぐんぐん伸びる時期なので。

――４人だった男子の団体は、２人によるスーパー団体に変更された。影響はどうか

原田 強豪国のオーストリア、ドイツ、スロベニアはトップジャンパーが２人、３人といる。（４人ではなく）２人で飛ぶから（他国との）差がつきにくい。あとは、精神的な争いにもなる。誰が出るのかわからないけど、非常にメンタルが影響する競技なので、その辺も見どころの一つですね。

――複合では五輪３大会連続メダリストの渡部暁斗（北野建設）が、今大会を持って現役を引退する

原田 最後の舞台だと決めて五輪に臨むのは、非常に覚悟のいること。３大会連続のメダリストだから狎こΔ療鷲瓩砲發Π貪戞∈埜紊縫瓮瀬襪鮗茲辰討曚靴ぁ

――ＳＡＪはミラノ五輪でのメダル目標を金４個を含む総数９個、入賞数２０以上に設定した。スキージャンプ以外にも、スノーボードやモーグルなどでも日本勢の躍進に期待がかかる

原田（五輪前の大会で）われわれの想定を上回る活躍をしているので、非常に期待が膨らんでいる。スノーボードも（表彰台を）独占するんじゃないかと。予想のメダル数をはるかに超える勢いなので、大変楽しみ。

――４年に一度の祭典に挑む選手に向けて

原田 Ｗ杯と五輪ではやっぱり雰囲気が違う。スタートの時に、いろんなところに五輪のマークがついていて「五輪に来たんだな」と感じてくる。選手たちには気負うことなく、いつも通り飛んで、１００％の力を発揮してほしい。

☆はらだ・まさひこ １９６８年５月９日生まれ。北海道上川町出身。東海大四高（現東海大札幌）卒業後、８７年に雪印乳業に入社。９４年リレハンメル五輪団体銀メダル、９８年長野五輪個人ラージヒル銅、団体金メダル。五輪、世界選手権で日本選手最多となる計９個のメダルを獲得した。引退後は雪印メグミルクスキー部のコーチに就任。現在は同アドバイザー、全日本スキー連盟会長、日本オリンピック委員会理事を務める。２０２６年ミラノ・コルティナ五輪日本代表選手団副団長。１７４センチ。