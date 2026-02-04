２００５年のヒット曲「Ｍｙ Ｗａｙ」で知られる音楽デュオ「Ｄｅｆ Ｔｅｃｈ（デフテック）」のＭｉｃｒｏ容疑者（マイクロ、本名・西宮佑騎＝４５）が麻薬取締法違反（所持）の疑いで２日に逮捕されていたことが分かった。８日開催予定のデビュー２０周年記念ライブも中止となったが、Ｍｉｃｒｏ容疑者は逮捕前日の１日、都内のスタジオで行われたリハーサルに何食わぬ顔で参加していたという。

Ｍｉｃｒｏ容疑者は２日、都内の自宅で関東信越厚生局麻薬取締部（マトリ）の家宅捜索を受けて乾燥大麻数グラムが見つかり、現行犯逮捕されたことが３日、明らかになった。

Ｄｅｆ Ｔｅｃｈは８日、東京・日本武道館でデビュー２０周年記念公演を開催予定だったが、Ｍｉｃｒｏ容疑者の薬物事件を受けて開催中止が決定した。所属事務所関係者の話。

「１日に都内のスタジオで武道館公演に向けたリハーサルを行いました。本人（Ｍｉｃｒｏ容疑者）の様子はいつもと変わらず異変もありませんでした。本人は翌２日はオフ。こちら（事務所）が今回の件（逮捕）を知ったのは報道からでした」

リハに何食わぬ顔で参加していたが、マトリからは行動確認されており、満を持して翌２日のオフに自宅に踏み込まれて逮捕されたことになる。

乾燥大麻に手を出していたことは事務所関係者にも隠し、いつも通り過ごしていたようだ。

「彼（Ｍｉｃｒｏ容疑者）は昨年は楽曲制作に力を入れていました。プライベートでは趣味のサーフィンもしていました。そのウラでまさか薬物に手を出すとは…」（本人に近い知人）

東京出身のＭｉｃｒｏ容疑者、米ハワイ育ちのＳｈｅｎ（シェン＝４４）によるＤｅｆ Ｔｅｃｈは「Ｍｙ Ｗａｙ」でブレークし、０５年の「第５６回ＮＨＫ紅白歌合戦」で紅白初出場。インディーズアーティストとしても紅白初出場だった。同曲は同年のＴＢＳ系ドラマ「ブラザー☆ビート」のテーマ曲、タイヤメーカーのＣＭ曲にも採用された。

２０年１１月にはユーチューブチャンネル「ＴＨＥ ＦＩＲＳＴ ＴＡＫＥ」で同曲を披露し、５７００万回視聴（今月３日現在）を記録している。「彼の父は都内でサーフショップを経営していました。サーフィン好きのアイドル、俳優も通った有名店。彼も子どものころからサーフィンをしていました。でも、父のサーフショップの経営を継ぐことは敬遠し、ハタチごろからミュージシャンとして活動を開始しました」（同）

「Ｍｙ Ｗａｙ」でブレークし、紅白初出場を果たしたのは２５歳。それから丸２０年――薬物事件で逮捕されてしまった。