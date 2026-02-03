この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーのRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【目からウロコ】実は…これで心は強くなる。驚くほど打たれ強くなる7つの方法」と題した動画を公開。多くの人が持つ「心を強くする＝何事にも動じない」というイメージとは異なる、心理学に基づいたアプローチを紹介した。



Ryota氏はまず、「心を強くするためには、捨てる・諦めることを覚えるのが大切」だと指摘。何もかも抱え込もうとすると、自分の限界を超えてしまい、かえってストレスが増える原因になると説明した。自分の向き不向きや、できないことがある事実を受け入れ、時には手放す勇気を持つことが、結果的に心を軽くするという。



次に、「自分が強くないことを認める」ことの重要性を説いた。多くの人は自分の弱点を隠そうとするが、それゆえに「弱点を指摘されるのではないか」と常に怯えることになると氏は語る。むしろ、「自分はそれほど強くない」と認めてしまった方が、心への打撃は少なくなるという。弱点を隠すのではなく、向き合い、改善策を探す方が建設的であると述べた。



さらに、アドラー心理学における「課題の分離」という考え方を紹介。これは、「相手の課題と自分の課題を分ける」というもので、他人の問題まで自分が背負い込む必要はない、という考え方だ。例えば、上司が不機嫌なのは上司の課題であり、自分の責任ではないと切り分けることで、過度な自責を防ぐことができると解説した。



その他にも、受けたストレスをその日のうちに解消すること、悩んだらすぐに別のことに意識を向けること、自己肯定感を高めること、出来事の「内容」と自分の「感情」を分解して考えることなど、具体的な7つの方法が紹介された。



心を鍛えるというと厳しいトレーニングを想像しがちだが、Ryota氏が提唱するのは、むしろ「手放す」「認める」「切り分ける」といった柔軟な思考法だ。ストレスの多い現代社会で、心を健やかに保つためのヒントとして、試してみてはいかがだろうか。