クルマ買う系YouTubeチャンネル「ワンソクTube」が、「【ランクル250納車1年半の満足度は?】ランクルFJは買うのか?! ランドクルーザー250 ZX FIRST EDITION納車1年半レポート! ランクル300やレクサスGXと比較評価!」と題した動画を公開した。納車から1年半が経過したランドクルーザー250の長期使用レポートとともに、話題の新型車「ランクルFJ」を購入するか否かについて、独自の視点から結論を語っている。

ワンソク氏はまず、所有するランクル250（ZX FIRST EDITION）について振り返る。納車直後はディーゼル特有の騒音や振動、ブレーキの鳴きといった要素に不満を感じていたものの、長距離移動を重ねる中で評価が一変したと語る。特に高速道路での移動においては、リッター12kmに迫る燃費性能や、ハンズオフ運転も可能な高度運転支援システム「アドバンストドライブ」の恩恵を絶賛。「ヘビーデューティーな見た目に反して、実はめちゃくちゃ快適な車」だと定義し、所有満足度が向上していることを明かした。

動画の後半では、注目の「ランクルFJ」について言及。結論として「今回は購入を見送る」と断言した。その理由として、FJがランクル70に近い「悪路走破性を重視した質実剛健なモデル」になると予想される点を挙げる。自身を「アスファルトオフローダー」と称するワンソク氏は、電動パーキングブレーキやシートベンチレーションといった快適装備が省略される可能性が高いFJは、自身のカーライフにはマッチしないと分析。「私が買ったら不満ばかり言ってしまいそう」と述べた上で、リセールや話題性だけで購入するのではなく「本当に林道走行などが好きな人に譲るべき」という持論を展開した。

ワンソク氏は、車のスペックや価格だけでなく「自分のライフスタイルに合っているか」で購入を決める重要性を強調。人気車種の争奪戦が予想される中、あえて「買わない」という選択肢を提示することで、視聴者に冷静な購買判断を促す形で動画を締めくくった。

