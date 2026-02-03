久間田琳加、そばかすメイク姿にファン二度見「新鮮で可愛すぎる」「美しさの破壊力すごい」
【モデルプレス＝2026/02/03】モデルで女優の久間田琳加が、2月3日までに自身のInstagramを更新。印象をガラリと変えたメイク姿を公開した。
【写真】24歳美人女優「思わず二度見」そばかすメイクで印象ガラリ
久間田は「＃nonno ＃りんくまビューティー連載」と添え、自身が専属モデルを務める「non-no」（集英社）の連載企画「Make my Wish, Make my Face」で撮影した写真を投稿。「そばかす描いてもらって、きらきらダイヤ〜」とつづり、鼻から頬にかけて小さな点が描かれた“そばかすメイク”を披露した。また、顔に散りばめられたキラキラとしたストーンが華やかさを添えていた。
この投稿は「新鮮で可愛すぎる」「雰囲気めっちゃ変わる」「時が止まるレベルの美しさ」「思わず二度見した」「美しさの破壊力すごい」「透明感が爆発してる」「すごく似合ってる」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
