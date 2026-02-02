ダイハツ新型「軽・商用バン」初公開！

2026年2月2日、ダイハツは軽商用車「ハイゼットカーゴ」をベースとした、同社初となる量産バッテリーEV（BEV）新型「e-ハイゼットカーゴ（イーハイゼットカーゴ）」を発表。同日より販売を開始しました。

1957年の初代「ミゼット」以来、日本の“働く現場”を支え続けてきたダイハツ。

【画像】超カッコいい！ これがダイハツの新型「軽・商用バン」です！（41枚）

今回発表された新型e-ハイゼットカーゴは、カーボンニュートラル社会の実現と物流のラストワンマイルを支えるために投入する、満を持しての次世代モデルです。

その最大の特徴は、スズキ／ダイハツ／トヨタの3社で共同開発したBEVシステム「e-SMART ELECTRIC（イースマートエレクトリック）」の搭載です。

このBEVシステムは、モーターとインバーター、減速機を一体化した「e-Axle（イーアクスル）」を後輪駆動軸上に搭載し、大容量36.6kWhのリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを床下に配置。

これにより、軽キャブオーバーバンとしては最長となる“257km”の一充電走行距離を実現しました（ダイハツ調べ、WLTCモード）。

またEV化にあたっても、軽商用バンの命である「積載性」は一切犠牲にされていません。

バッテリーを床下に最適配置することで、ガソリン車同等の広大な荷室スペースを確保。

4シーター仕様の新型e-ハイゼット カーゴでは、軽キャブオーバーバンにおいてナンバーワンの荷室長・幅・高さを維持しつつ、最大積載量も350kg確保しています。

また、重いバッテリーが床下にあることで低重心化が図られ、走行安定性が向上するとともに、荷崩れの防止にも寄与します。

機能面では、BEVならではの“電源”としての能力も強化されました。

全車にAC100V／1500Wのアクセサリーコンセントを標準装備し、走行中でも電気製品の使用が可能。

さらに「CHAdeMO（チャデモ）」規格の急速充電インレットも全車標準装備されており、約50分で80％までの充電が可能なほか、V2H（Vehicle to Home）機器を介してクルマから建物への給電も行えます。

これにより、日常業務での電動工具の使用はもちろん、災害時の非常用電源としても高い有用性を発揮します。

安全性能に関しても抜かりはなく、最新の「スマートアシスト」を搭載。

ステレオカメラの性能向上により、右折時の対向車や横断中の自転車・歩行者の検知も可能となりました。

ラインナップは2シーター仕様と4シーター仕様が用意され、車両価格（消費税込）はいずれも314万6000円となっています。

良品廉価なクルマづくりへのこだわりは、この最新EVにおいても貫かれており、生産はダイハツ九州の大分（中津）第1工場で行われ、既存のガソリン車ラインとの混流生産を実現。

環境性能と経済性、そして実用性を高次元でバランスさせた、次世代の“働く相棒”として注目を集めそうです。