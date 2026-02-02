¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡ÛÀ¾ÅÄÍ»Ö¤¬º£¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤ëÍýÍ³ ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÂµ»¡×¤Ç¤âÈ´·²¤ÎÈ¿±þ
¡¡£²·î£±Æü¡¢¿À¸Í¤ÎGLION ARENA KOBE¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¨¥à¥Ã¥È presents SV.LEAGUE ALL STAR GAMES 2025-26 KOBE¡Ù¤Ï¡¢SV¥ê¡¼¥°ÃË»Ò¤Î¥È¥Ã¥×¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤À¤±¤òÂ·¤¨¤¿Âç²ñ¤À¡£
¡¡¥²¡¼¥à³«»Ï¤Î£±»þ´ÖÈ¾Á°¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤Ï³«¾ì¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤Ð¤é¤À¤Ã¤¿¡£¥³¡¼¥È¤Î°ì³Ñ¤Ç¤ÏÁª¼ê¤¬ÎØ¤òºî¤ê¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥ê¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¶½¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡À¾ÅÄÍ»Ö¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤Ï¥Ð¥Ã¥¯¥Ø¥Ã¥É¤ä¥·¥ç¥ë¥À¡¼¤ò»È¤¤¡¢¼Â¤Ë"Åö¤Æ´ª"¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¡£Âµ»¤¬¤¦¤Þ¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â¡¢½Ö´ÖÅª¤ÊÈ¿±þ¤Î¤è¤µ¤¬Èà¤é¤·¤¤¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÌÁÍ§¤¿¤Á¡¢µÜ±º·ò¿Í¡Ê¥¦¥ë¥Õ¥É¥Ã¥°¥¹Ì¾¸Å²°¡Ë¡¢´ØÅÄÀ¿Âç¡¢¾®Ìî»ûÂÀ»Ö¡¢郄¶¶Íõ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¡Ë¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿£µ¿Í¤ÎìÔÂô¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤¹²ó¿ô¤Ï°ìÈÖ¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¶î¤Ã¤Æ¡¢µÇ°¤¹¤Ù¤¥²¡¼¥à£±ÅÀÌÜ¤òÃ¥¤Ã¤¿¤Î¤ÏÀ¾ÅÄ¤À¤Ã¤¿¡£¼ã¡¹¤·¤¯ÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¤½¤ì¤âÈà¤Î¥¹¥¿¡¼À¤«¡½¡½¡½¡£
SV¥ê¡¼¥°¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿À¾ÅÄÍ»Ö photo by YUTAKA/AFLO SPORT
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢À¾ÅÄ¤Ï¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¤±¤ó°ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿ÈÄ¹187cm¤È¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¾®ÊÁ¤Ê¥ª¥Ý¥¸¥Ã¥È¤À¤¬¡¢Íë¸÷¤ÎÇ¡¤¯¿¶¤êÈ´¤¯º¸ÏÓ¤Ç¡¢µð¿Í¤¬Î©¤Á¤Ï¤À¤«¤Ã¤Æ¤â¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤¡£¥¢¥Ë¥á¤äÌ¡²è¤Î¼ç¿Í¸ø¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÄË²÷¤µ¤À¡£
¡¡¤½¤Î¹×¸¥¤Ï¿ô»ú¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£Èà¤¬¥³¡¼¥È¾å¤Ë¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Ê³¤¤Î©¤Ä¡£²ñ¾ì¤ò°ìÂÎ²½¤µ¤»¡¢Î®¤ì¤ò°ú¤´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£Èà¤ÎÃ¥¤¦£±ÅÀ¤Ï¡¢Ã±½ã¤Ê¿ô»ú¤Ç¤ÏÆ³¤½Ð¤»¤Ê¤¤²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¡ÖÇÆµ¤¡×¡ÖÇ®ÎÌ¡×¡Ö°ÕÍß¡×¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤âÀ¾ÅÄ¤¬Ï¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¸ÀÍÕ¤Î¿ô¡¹¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»î¹ç¤òÆ°¤«¤¹Æ°ÎÏ¤½¤Î¤â¤Î¤À¡£
¡¡¶áÇ¯¡¢ÆüËÜ¤ÎÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼³¦¤ÏÀÐÀîÍ´´õ¡Ê¥Ú¥ë¡¼¥¸¥ã¡Ë¡¢´ØÅÄ¡¢»³ËÜÃÒÂç¡¢»³Æâ¾½Âç¡Ê¤È¤â¤ËÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ë¤é¤¬¿·»þÂå¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥Ö¡¼¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤¬À¾ÅÄ¤ÎÂæÆ¬¤À¤Ã¤¿¡£2020Ç¯¡¢20ºÐ¤Ë¤·¤Æ£Ö¥ê¡¼¥°¤Ç¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢MVP¤â¼õ¾Þ¡£2021Ç¯¤ÎÅìµþ¸ÞÎØ¡¢2024Ç¯¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ç¤Ï¤Þ¤µ¤Ë³èÎÏ¸»¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤â£³°Ì¡Ê2023Ç¯¡Ë¡¢£²°Ì¡Ê2024Ç¯¡Ë¤È¡¢±É¤¨¤¢¤ë¥á¥À¥ë³ÍÆÀ¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ú»×º÷¡¦²¾Àâ¡¦¼Â¾Ú¤ò¹¥¤à¡Û
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï"¥Ð¥ì¡¼¤ò¹¥¤¤Ç¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤"¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÅÚÂæ¤Î¾å¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤É¤ì¤À¤±¶¯¤¤¤«¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦»×¤Ã¤ÆÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¤½¤¦¿®¾ò¤ò¸ì¤ë¤¬¡¢¤½¤Î»ÑÀª¤¬Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SV¥ê¡¼¥°³«Ëë¤Îºò¥·¡¼¥º¥ó¡¢À¾ÅÄ¤Ï½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ò¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó£±°Ì¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ç¤Ï½à·è¾¡¤Ç¥¸¥§¥¤¥Æ¥¯¥ÈSTINGS°¦ÃÎ¤Ë¶þ¤·¡¢²¦¼Ô¤ÎÆ»¤ÏÃÇ¤¿¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤¢¤Þ¤ê¤ËÊòµ¤¤Ê¤¤ËëÀÚ¤ì¤Ç¡¢44»î¹ç¤âÀï¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤ß¼è¤Ã¤¿ºÂ¤Ïº½¾å¤ÎÏ°³Õ¤âÆ±Á³¤Ç¡¢ÉÔ¾òÍý¤Ê·ë²Ì¤Ë¤â±Ç¤Ã¤¿¤¬......¡£
¡Ö¡Ê¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ï"·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤·¤«¤Ê¤¤"¤Ã¤Æ³ä¤êÀÚ¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤¢¤À¤³¤¦¤À¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¡Ê·ë²Ì¤¬¡ËÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¤ÎÏÃ¤À¤Ã¤¿¤Èº£¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó³«ËëÁ°¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ë¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿À¾ÅÄ¤Ïµ£Á³¤È¸À¤Ã¤Æ¼«¤é¤ò¼¸Ó£¤¹¤ë¤è¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¡Ê¥ê¡¼¥°¡ËÍ¥¾¡¤¬¤·¤Ð¤é¤¯±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï......¡Ê°ì»î¹ç¤Ë¡Ë¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Ç½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£ìÅÍß¤Ë¾¡¤Á¤òµá¤áÂ³¤±¤ë¤Ù¤¤Ç¡¢¤É¤¦¾¡¤Ä¹©É×¤ò¤·¤¿¤Î¤«¡¢¤½¤³¤ò·¡¤ê²¼¤²¤ë¤³¤È¤âµá¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇËÍ¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¥³¡¼¥È¾å¤ÇÆÀÅÀ¸å¤Ë¶»¤òÃ¡¤¯¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬ÂåÌ¾»ì¤Ç¡¢¤È¤Ó¤¤êÌÀ¤ë¤¯¡¢ËÜÇ½Åª¥¿¥¤¥×¤Ë±Ç¤ë¡£¤½¤ì¤â°ìÌÌ¤À¤¬¡¢¼ÂÁü¤ÏµáÆ»Åª¤Ç¡¢»×º÷¡¦²¾Àâ¡¦¼Â¾Ú¤ò¹¥¤à¡£¥Ð¥ì¡¼¤ò¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤ÄÉôÉÊ¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢ºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÃµµæ¤Ö¤ê¤Ç¡¢¤½¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤Ï¶Ë¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¤Î¥¤¥¢¥ë¥Ð¥ó¡¦¥Ì¥¬¥Ú¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ì¥¬¥Ú¥È¤ÏÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡¤Ç¤â¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤¬¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ÎÂÇ¤ÁÊý±¾¡¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢½Å¿´´ÉÍý¤¬¥Ï¥¤¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ç¡¢ºÇÃ»µ÷Î¥¤ÇÆ°¤¤¤Æ¡¢°ìÈÖ³Ú¤ËÅÀ¿ô¤ò¼è¤ì¤ë¡£ÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÆùÂÎ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¤¢¤Î½ÐÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¤Ä¤¯¤Å¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡¤³¤¦¤·¤¿Æ¶»¡ÎÏ¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢¼ã¤¯¤·¤ÆÂæÆ¬¤·¡¢º£¤âÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡½çÉ÷ËþÈÁ¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤¬¡¢2022Ç¯¤«¤é23Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¡¢È¾Ç¯°Ê¾å¡¢¹âÇ®¤¬Â³¤¤¤Æ¡¢·ì±Õ¸¡ºº¤Ë°Û¾ï¤¬½Ð¤ë¤Ê¤ÉÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤¬Â³¤¤¤¿¡£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ»î¤µ¤ì¤ëÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤í¤¦¡£Èà¤ÏÇç¤¤¾å¤¬¤ë²áÄø¤Ç¡¢Å°ÄìÅª¤Ë¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤·¡¢Áª¼êÁü¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ì¤ÏÊ¬´ôÅÀ¤Ç¤·¤¿¤Í......¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¤Ç»Ï¤Þ¤ê¡¢¥¯¡¼¥ë¥À¥¦¥ó¤Ç½ª¤ï¤ë¤Î¤¬¼«Ê¬¤Î£±Æü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤È¤¨¤ÐÂÎ¤ò»È¤¦Á°¤Î¾õÂÖ¤¬100¡ó¤È¤·¤Æ¡¢»È¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë30¡ó¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤¿¤À¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤Ç¤Ï50¡ó¤Þ¤Ç¤·¤«Ìá¤é¤Ê¤¤¡£70¡ó¤òÌá¤¹¤Ë¤Ï¥¦¥©¡¼¥ß¥ó¥°¥¢¥Ã¥×¤È°ì½ï¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Æ¡¢¤³¤³¤ÏÆ°¤¯¡¢Æ°¤«¤Ê¤¤¡¢¤ò³ÎÇ§¤·¡¢¼£ÎÅ¤ËÆþ¤ë¤«¡¢Æþ¤é¤Ê¤¤¤«¡¢¼«Ê¬¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ç......¡×
¡¡2025¡Ý26¥·¡¼¥º¥ó¤â¡¢À¾ÅÄ¤Ï¤µ¤é¤Ê¤ëÊÑ¿È¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¡£¥µ¡¼¥Ö¤Ò¤È¤Ä¤ò¤È¤Ã¤Æ¤âÌµ²óÅ¾¤ËÄ©Àï¤·¡¢»î¹Ôºø¸í¤òÂ³¤±¤ë¡£¥Ð¥ì¡¼¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ÏÊÐ¶þ¤Ë±Ç¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡Ö¤â¤Ã¤È¥Ð¥ì¡¼¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¡×
¡¡À¾ÅÄ¤Ï¤½¤ÎÍßµá¤Ç¡¢¥·¡¼¥º¥ó¸åÈ¾Àï¤âÆÍ¤ÃÁö¤ë¡£