せいや、大炎上の『ナイトスクープ』で両親へ放った「一言」に称賛の声。一体何が評価された？テレビスターの“言葉の裏側”とは
2026年1月23日に放送された『探偵！ナイトスクープ』（ABCテレビ）では、両親の代わりに日常的に家事・育児を担っているという6人きょうだいの長男が登場し、「ヤングケアラーではないか？」として大きな批判が集まりました。
そうした中、探偵として渦中の家庭を訪れた霜降り明星のせいやさんの評価はうなぎ上がりに。今回は、せいやさんのテレビスターとしての高いスキルを考察します。
◆“新長男”として家事育児に徹する姿に視聴者からは高評価
今なお話題となっている『探偵！ナイトスクープ』のヤングケアラー疑惑の回では、お友達と遊びにも行けず、日々弟たちの世話や家族分の家事を担って疲弊している小学6年生の長男が登場。探偵依頼は「僕の代わりに長男をやってくれませんか？」というもので、せいやさんが“新長男”を1日務めたという内容でした。
せいやさんは“新長男”として、イヤイヤ期の四男や、ベビーベッドに寝かせようとした途端に起きて泣いてしまう五男の赤ちゃんにも「これ着たいの？」「うわあ、懐かしいな〜」と、終始にこやかに優しく対応。自身も小さな子どもがいるせいやさんが、忙しい中でも日頃から育児を担っていることがうかがえる一幕に、ほっこりした視聴者は多かった様子です。
また、今回の件でせいやさんの評価が上がっていたのは、長男に対してしっかり子ども扱いをしていたことでしょう。自身よりも身長の高い長男を力の限り持ち上げて抱っこをし、長男の笑顔を引き出し、最後には「お前はまだ小学生や」「まだ大人になるなよ」と、まだまだ子どもらしく過ごしてほしいという願いを込めてエールを送っていました。
さらに、世間から批判が集まっている両親に対しても、「6人は大変ですよね」と、長男が両親の代わりに家事・育児をしている現状を責めることなく、多子世帯である事実だけにコメント。せいやさんなら、調子よく「ご両親は長男に家事・育児を押し付けすぎです」とツッコミを入れて笑いに変えることもできそうですが、それをせずに、さまざまな事情をくみながら距離感を保ち、あくまで長男へのケアに徹していました。
今回の『探偵！ナイトスクープ』でのせいやさんは、優しさや人間味にあふれ、そしてテレビを成立させるためのコンプライアンスや訪問家庭への配慮に徹した、まさにテレビスターとしての振る舞いだったと言わざるをえません。
◆素人や子どもとの絡みでも温かい笑いを生み出せる
せいやさんがこうした素人や子どもとのやりとりに長けているのは、『探偵！ナイトスクープ』での経験はもちろん、『新しいカギ』（フジテレビ）で何年も小中学生とかくれんぼをしたり、高校生と一緒にダンスを踊ったり、学校の先生や子どもたちの親御さんと日々接しているからでしょう。
同番組では、せいやさんに限らず、粗品さん、チョコレートプラネット、ハナコらカギメンバーが子どもたちとの直接的な交流を通じて青春感や笑いを生んでいますが、これはコンプライアンスが厳しい昨今では決して簡単にできることではありません。
せいやさんはイントロクイズ企画「名曲大好き！土八先生」で金八先生にふんするなど、得意とするモノマネやギャグでも子どもたちを笑わせつつ、どんな場面でも誰も不快にならない笑いを作り続けています。たとえば、学校内で生徒に化けた先生を見つける人気企画「ティーチャーをさがせ！」では、高校生のようなメイクや体操着を着た女性の先生や、大人っぽく見える高校生に対しても容姿をバカにしたり、いじったりすることなく、言葉を選びながらもしっかり笑いにする姿が印象的です。
高校時代にいじめに遭っていた経験を語っているせいやさん。学生時代の自身の苦労や辛さを知っているからこそ、子どもたちと同じ目線でどんな企画にも取り組みつつ、大人として優しい眼差しを持った対応ができていることは、番組が盛り上がり続けている一つの要因にもなっています。だからこそ制作側も、安心してせいやさんと素人を絡ませているのでしょう。
