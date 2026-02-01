ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品が集結するイベント『ユニバーサル・クールジャパン 2026』を2026年1月30日（金）より開催中！

完全新作ストーリーのアトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D 〜廻る時計台〜』の登場に合わせ、ファン必見のオリジナルグッズが多数販売されています。

今回は、高専時代の五条悟と夏油傑、そして虎杖悠仁たち1年生をモチーフにした、パーク限定の身につけグッズや雑貨を紹介します。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン『呪術廻戦』オリジナルグッズ

販売期間：2026年1月29日(木)〜2026年8月18日(火)

販売店舗：シネマ 4-D ストア など

今回のグッズのテーマは、アトラクションと同様に「過去と現在」の交差。

虎杖たち現在の呪術高専1年生のアイテムに加え、高専時代の五条と夏油をフィーチャーしたグッズが充実しています。

カチューシャ（五条 悟＆夏油 傑）

価格：3,600円

呪術高専時代の五条悟と夏油傑が、ちょこんと背中合わせに座ったデザインのマスコット付きカチューシャです。

担当者のこだわりポイント

担当者によると、この「背中合わせ」のデザインに深い意味が込められています。

今は共に戦う親友でありながら、将来的に袂を分かつことになる「二人の運命」や「対比」を暗示！

二人の絆と切なさを感じながら、パークでの時間を楽しんでほしいという想いが込められています。

カチューシャ（1年ズ）

価格：3,600円

虎杖悠仁、伏黒恵、釘崎野薔薇の“1年ズ”の3人が並んだにぎやかなカチューシャ。

それぞれの表情の違いにも注目です。

五条＆夏油のカチューシャとお揃いで着けて、世代を超えた「呪術高専あわせ」を楽しむのもおすすめです。

ぬいぐるみキーチェーン（五条 悟）

価格：2,900円

呪術高専時代の制服に身を包んだ、五条悟のぬいぐるみキーチェーン。

トレードマークのサングラスから覗く瞳や、表情がポイント。

担当者によると、今回のぬいぐるみキーチェーンには、それぞれの「フルネームがデザインされたチャームプレート」が付いており、コレクション性も抜群です。

ぬいぐるみキーチェーン（虎杖 悠仁）

価格：2,900円

こちらは現在の呪術高専の制服を着た虎杖悠仁のぬいぐるみキーチェーン。

バッグなどに付けて、虎杖と一緒にパークを冒険している気分を味わえます。

パーカ

価格：7,800円

ネイビーカラーで使いやすい、厚手のジップアップパーカ。

前面はシンプルですが、背面には「呪術高専の校章」がインパクト大にプリントされています。

担当者のこだわりポイント

「呪術高専の校章」のまわりには、「黒閃（こくせん）」をはじめとした作中の代表的な「術式名」や「技名」が大胆に描かれています。

羽織るだけで、強力な呪術師になった気分になれる一着です。

Tシャツ

価格：4,700円

パークオリジナルの描き下ろしアートが前面に大きくプリントされたクールなTシャツ。

「過去」と「現在」のキャラクターたちが入り乱れる、アトラクションの興奮をそのまま表現したようなデザインです。

ステンレスタンブラー

価格：3,200円

限定の描き下ろしアートをデザインしたステンレスタンブラー。

実用的な保温保冷機能付きで、自宅やオフィスでも『呪術廻戦』の世界観を楽しめます。

アトラクション『呪術廻戦・ザ・リアル 4-D』の感動を、そのまま持ち帰れるこだわりのグッズたち。

ユニバーサル・スタジオ・ジャパン「シネマ 4-D ストア」などで販売される、『呪術廻戦』オリジナルグッズの紹介でした。

©芥見下々／集英社・呪術廻戦製作委員会

TM & © 2026 Universal Studios. All rights reserved.

