¡Ö¶õµ¤¤¬¥Ó¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ë¡×¿·ºî±Ç²è¤ÇÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¶¦±é¤ÎÇÐÍ¥¡¦¹Ë·¼±Ê¤¬¸ì¤ë¸½¾ì¤Î¡ÈÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡É
¿ô¡¹¤ÎÏÃÂêºî¤ÇÆÈÆÃ¤ÊÂ¸ºß´¶¤òÊü¤ÄÇÐÍ¥¡¦¹Ë·¼±Ê¡Ê27¡Ë¡£·Ù»¡³Ø¹»¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿Âç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¤Î·à¾ìÈÇ¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¤Ë¤â¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¹¥¤¤¬¹â¤¸¤Æ¡¢¼ø¶È¤ä·±Îý¤ÎÍÍ»Ò¤òµÏ¿¤¹¤ë·¸¤ËÇ¤Ì¿¤µ¤ì¤¿ÀÄÇ¯¡¦ÌçÅÄÍÛ¸÷¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡ÖÌçÅÄ¤Ï½ã¿è¤Ç¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê¿Í´Ö¤Ç¤¹¡£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤µ¤ó±é¤¸¤ëÉ÷´Ö¶µ´±¤Î¸·¤·¤¤»ØÆ³¤â¤·¤Ã¤«¤ê¼õ¤±»ß¤á¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤«¤ßºÕ¤³¤¦¤È¤·¤Þ¤¹¡£ËÍ¼«¿È¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯´¶¾ðÅª¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤«¤é¹ÔÆ°¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÌçÅÄ¤ÈÄÌ¤¸¤ëÉôÊ¬¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤ËËÍ¤¬¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¼Â¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤â¡¢¼Ì¿¿¹¥¤¤ÎÌò¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¹Ë¡£Åö»þ¥«¥á¥é¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¼«Ê¬¤Ç»£±Æ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Ï¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖºÇ¶á¤Ï¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤Ë»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤âº£²ó¡¢ÌçÅÄ¤È¤·¤Æ¥«¥á¥é¤ò¹½¤¨¤¿¤È¤¤È¡¢¹ç´Ö¤Ë¹Ë¤È¤·¤Æ¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤È¤¤È¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÎÉ½¾ð¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¤Î¤¬¤ª¤â¤·¤í¤¯¤Æ¡£¤³¤¦¤¤¤¦·Ð¸³¤«¤é¼Ì¿¿¤Ë¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ó¤À¤Ê¤È¼Â´¶¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×
ËÜºî¤Ï¡¢·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤ò±é¤¸¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬¡¢¼ç±é¤ÎÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ËÂÎÅö¤¿¤ê¤ÇÄ©¤à»Ñ¤â¸«¤É¤³¤í¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£¸½¾ì¤Ç¤ÏÌÚÂ¼¤¬É÷´Ö¶µ´±¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢ÍÆ¼Ï¤Ê¤¤¶ÛÄ¥´¶¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÌÚÂ¼¤µ¤ó¤¬¸½¾ì¤Ë¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È¡¢¶õµ¤¤¬¥Ó¥ê¥Ã¤È°ú¤Äù¤Þ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÂÐÖµ¤·¤Æ¤ª¼Çµï¤ò¤¹¤ë¤È¤¤Ï¶ÛÄ¥¤Ç´À¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¸·¤·¤µ¤ÎÃæ¤Ë¤â°¦¾ð¤ò´¶¤¸¤ë¤·¡¢¸ÀÍÕ¤Ë¤â¤¹¤´¤¯ÀâÆÀÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ËÍ¤â¤¤¤Ä¤«¤¢¤ó¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤é¤È¡¢Æ´¤ì¤¬¤µ¤é¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
ËÜºî¤òÄÌ¤·¤Æ¡Ö¿´¤âÂÎ¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¼«¿®¤¬¤Ä¤¤¤¿¡×¤È¸ì¤ë¹Ë¡£ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¡¢½çÄ´¤Ë³èÌö¤ÎÉý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£
¡ÖËÍ¤Ï¤Þ¤À¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡È¥«¥á¥ì¥ª¥óÇÐÍ¥¡É¤Ë¤Ï¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¹Ë ·¼±Ê¤È¤¤¤¦¿Í´Ö¤Î¡ÈÌ£¡É¤¬Ìò¤Ë¤Ë¤¸¤ß½Ð¤ë¤Î¤¬º£¤ÎÉð´ï¤Ê¤Î¤«¤Ê¤È¡£ËÍ¤Ï¤è¤¯¡¢¿Í¤ÎÉ½¾ð¤äÆ°¤¤òÌµ°Õ¼±¤Ë¤Þ¤Í¤·¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤¦´Ñ»¡´ã¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤ò±éµ»¤Ë¤âÀ¸¤«¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡ÚINFORMATION¡Û
±Ç²è¡Ø¶µ¾ì Requiem¡Ù¡Ê2·î20Æü¸ø³«¡Ë
¿ÀÆàÀî¸©·Ù»¡³Ø¹»¤ÎÉ÷´Ö¸ø¿Æ¡ÊÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ë¤Ï¡¢·Ù»¡´±¤ÎÅ¬À¤¬¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿À¸ÅÌ¤Ë¤ÏÂà¹»ÆÏ¤òÆÍ¤¤Ä¤±¤ëÎäÅ°¤Ê¶µ´±¡£ÌçÅÄÍÛ¸÷¡Ê¹Ë·¼±Ê¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤áÂè205´ü¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤â¡¢É÷´Ö¶µ´±¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤»ØÆ³¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼¡¡¹¤È¤Õ¤ë¤¤¤Ë¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Á°ÊÔ¤È¤Ê¤ë¡Ø¶µ¾ì Reunion¡Ù¤ÏNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®Ãæ¡£
¥Ø¥¢¥á¡¼¥¯¡§ËÒÌîÍµÂç
¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¡§»°Âð¹ä