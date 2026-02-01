遊んでほしい子猫が、横になっている先住猫ちゃんのすぐそばで姿勢を低くして…？スローな突撃から始まる可愛らしい猫ちゃんたちの交流が、反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で39万再生を突破し、「もふもふがもふもふともふもふしてて混ざりたい」「子猫 弱点をつくしかない！」といった声があがりました。

【動画：横になっていた先住猫→子猫が襲いかかってきた結果…想像を超える『可愛すぎる光景』】

スローな突撃！

TikTokアカウント「@rrr_32_40」に投稿されたのは、正式に家族の一員としてお迎えすることになった茶トラの預かり子猫「福丸」くんと、サバトラの先住猫「獅子丸」くんの、可愛らしくてちょっぴり激しい交流風景をおさめた動画です。

その日、横になっていた獅子丸くんの至近距離までやってきて、体勢を低くしていたという福丸くん。そんな福丸くんを獅子丸くんがじっと見つめていると、意を決したのか、スローな動きで獅子丸くんに襲いかかったそう。

避けずにハグ♡

避けることなく、ゆっくりと後ろに倒れた獅子丸くんは、じゃれつく福丸くんを両前足で抑えていたのだとか。その姿はまるでハグをしているようで、思わず胸がキュンとしてしまいます。

獅子丸くんは顔を何度もふみふみされながらも決して手を離さず、ホールドから逃げようとピチピチと暴れる福丸くんは、最終的に勢いよく突き飛ばされていたといいます。近くにあるペットボトルの蓋とともにフレームアウトする福丸くんが、とても可愛らしいです。

優しいお兄ちゃんです

獅子丸くんが大好きな福丸くんは、遊んでほしいがあまり、ジャンピングアタックをすることもあるのだそう。そしてしつこくしてしまった結果、威嚇されてしまうこともあるといいます。

しかし、獅子丸くんは福丸くんにお気に入りの寝床をとられても、無理に取り返そうとはしないという優しい一面も。その代わり、八つ当たりで飼い主さんの足首を噛んでくるそうで、思わぬストレス解消法に笑ってしまいます。

二人のちょっぴり激しい交流に、視聴者からは「子猫のアタックが｢そらぁ！｣じゃなくて｢えいやぁあぁあ｣って感じなの可愛い」「ニャ～じゃないよ。抱きつくんじゃないよ。かわいすぎ」「抱き締めてんの尊いｯｯｯｯｯ」「なんて幸せな空間なんだ、、癒しをありがとう♡」「飛びつくかと思ったら、結構スロー気味の攻撃で萌え」「うわあーやられたーって感じで倒れるの優しい」といったコメントがよせられました。

TikTokアカウント「@rrr_32_40」では、子猫らしい可愛らしさが詰まった福丸くんの姿や、獅子丸くんの子猫時代の写真、そして家族になった二人の微笑ましい攻防をおさめた動画が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント「@rrr_32_40」さま

