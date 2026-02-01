¡Ú²ÈÅÅ¥ª¥¿¥¯¡Û¾¡´ÖÏÂÂå¤¬Çã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿À¸»ºÀ¤Î¹â¤¤²È¤ò¤Ä¤¯¤ë²ÈÅÅ¥Ê¥ó¥Ð¡¼1
À¸»ºÀ¤Î¥×¥í¡¢¸µ¥Þ¥Ã¥¥ó¥¼¡¼¤Î¾¡´ÖÏÂÂå¤¬¡¢¡Ö²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¡×¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤ÇËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢²ÈÅÅÎò40Ç¯¡¢2000°Ê¾å¤Î²ÈÅÅ¤ò¼«Ê¢¤Ç»î¤·¤¿¾¡´ÖÏÂÂå»á¤Ë¤è¤ëËÜ¡¢¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²ÈÅÅ¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡Ë¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¸»ºÀ¤ò¾å¤²¼«Ê¬¤Î»þ´Ö¤ò¼è¤êÌá¤¹ÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐÄÍÍý·Ã»Ò¡Ë
ÀöÂõ»Å»ö¤¬¡Ö½Å¤¤¡×¡ª
¡¡ÀöÂõ¤ÏË»¤·¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢½Å¤¿¤¤²È»ö¤Î1¤Ä¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¼«Ê¬¤ÎÉþ¤â¡¢²ÈÂ²¤ÎÉþ¤â¡¢¥ê¥Í¥óÎà¤äÂæÉÛ¶Ò¡¢¤½¤ÎÂ¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¤È¤Ë¤«¤¯¤³¤Þ¤á¤ËÀö¤¦¤³¤È¤òµá¤á¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¤Ï²È¤ÎÃæ¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤¬À¶·é¤Ê¾õÂÖ¤Ç°Ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âµ¤Ê¬¤¬¤è¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Û¥Æ¥ë¤ÈÆ±¤¸¤À¤«¤é¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÀöÂõµ¡¤ËÉþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë
¡¡¤Ç¤â»Å»ö¤Ë²È»ö¤Ë°é»ù¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤È¡¢ÀöÂõ¤Ê¤É¤Ë¤ÏÂç¤¤Ê¼ê´Ö¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤È¤¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡ÖÉþ¤òÀöÂõµ¡¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤Î¤â¤Î¤òÀöÂõ´¥Áç¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¡×¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤òÍ¥Àè¤µ¤»¤ë
¡¡ÀöÂõ¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤¹¤Ë¤Ï¡¢¾¯¤·¹â³Û¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡´¥Áç¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ëÀöÂõµ¡¤òÆ³Æþ¤·¡¢¢¤½¤Îµ¡³£¤ËÉþ¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡»ä¼«¿È¤â¡¢ÀöÂõµ¡¤ÇÀöÂõ´¥Áç¤Ç¤¤Ê¤¤Éþ¤ÏÇã¤ï¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³°¤Ë´³¤¹¼ê´Ö¤¬¾Ã¤¨¡¢·àÅª¤Ë¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¤ÏÀöÂõÊª¤Î¥«¥´¤ò¾®¤µ¤¤¤â¤Î1¤Ä¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤ËÀö¤¦¤³¤È¤ò½¬´·²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡½µËö¤Ê¤É¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÀöÂõ¤·¤è¤¦¤È»×¤¦¤È¤Ä¤é¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢¤È¤Ë¤«¤¯1kg¤È¤«2kg¤¿¤Þ¤Ã¤¿ÃÊ³¬¤Ç¡¢¤¹¤°¤ËÀö¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
ÀöÂõµ¡¤ÎÁª¤ÓÊý
¡¡Ë»¤·¤¤¿Í¤ÏÂ¿¾¯ÃÍ¤ÏÄ¥¤Ã¤Æ¤â¡¢Éþ¤¬½Ì¤Þ¤º¤Ë¤¤ì¤¤¤ËÀö¤¨¤Æ¡¢¤¿¤¤¤¬¤¤¤ÎÉþ¤¬´¥Áç¤Ç¤¤ëÀöÂõµ¡¤·¤«Áª¤Ð¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀöºÞ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¼«Æ°ÅêÆþ°ìÂò¡£
¡¡¼«Æ°ÅêÆþ¤¬¤Ê¤¤ÀöÂõµ¡¤À¤È¡¢¤¤¤Á¤¤¤Á¥¥ã¥Ã¥×¤ÇÂ¬¤Ã¤ÆÆþ¤ì¤ë¼ê´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤¿¤á¡¢°ì½Ö¤Î¼ê´Ö¤¬¥Ï¡¼¥É¥ë¹ÔÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀöÂõ¤òË¸¤²¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
¡¡ÀöÂõµ¡¤Ï¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤Ï¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÁ´¼«Æ°ÀöÂõµ¡¤òµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¤·¤¤²È¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤È¤¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Î¤³¤ÎÀöºÞ¼«Æ°ÅêÆþ¤ÎÀöÂõ´¥Áçµ¡¤òÁª¤ó¤À¤éÀ¸³è¤¬·ãÊÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤Ç¡Ö³°´³¤·¡¦¥¯¥ê¡¼¥Ë¥ó¥°ÉÔÍ×¡×ÂÎÀ©¤òÀ°¤¨¤ë
¡¡³°´³¤·ÉÔÍ×¤Ç¼ê·Ú¤ËÀöÂõ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÀöÂõÊª¤¬²È¤Ë¤¿¤Þ¤é¤º¡¢¾ï¤Ë¤¤ì¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬²È¤Ë°î¤ì¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¥¹¥Ú¡¼¥¹¤âÉÔÍ×¡¢Çß±«»þ´ü¤Ê¤É¤â²È¤ÎÃæ¤¬¶¹¤¯¤Ê¤é¤º¡¢±ø¤ìÊª¤â¤¿¤á¤Ê¤¤¤Î¤ÇÆ÷¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ÎÀöÂõµ¡¤Ë¤Ï¡Ö¥¸¥§¥Ã¥È´¥Áç¡×¤ä¡Ö¥½¥Õ¥È´¥Áç¡×¤È¤¤¤¦»ÅÁÈ¤ß¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢°ìÈÌÅª¤Ë¤Ï¥¢¥¤¥í¥ó¤¬¤±¤ò¤·¤¿¤ê¡¢¤ª¤·¤ã¤ìÃå¤È¤·¤Æ¤¤¤Á¤¤¤Á³°¤Ë´³¤µ¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤Þ¤Ç¡¢¤ª¤è¤½½Ì¤Þ¤ºÀö¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â¾¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢²»¤¬¤¦¤ë¤µ¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢±ø¤ì¤¬Íî¤Á¤Ë¤¯¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢½Ì¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ¼«Í³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤Û¤Ü¤½¤ì¤¬²ò¾Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡»ö¼Â¡¢Ë¿¥á¡¼¥«¡¼¤ÎÀöÂõµ¡³«È¯ÉôÄ¹¤µ¤ó¤È¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤È¤¤â¡Ö¤¤¤Ä¤â¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ò¥Ù¥ó¥Á¥Þ¡¼¥¯¤Ë¤·¤Æ³«È¯¤ò¤¹¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤ÎÀöÂõ´¥Áçµ¡¤Ï¡¢¸½ºß¡¢Í¥½¨¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡Ø»Å»ö¤È¿ÍÀ¸¤òÊÑ¤¨¤ë ¾¡´Ö²ÈÅÅ¡Ù¤«¤é¤ÎÊÔ½¸µ»ö¤Ç¤¹¡£ËÜ¤Ç¤ÏÀ¸»ºÀ¤òÇú¾å¤²¤¹¤ë¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¡¦²ÈÅÅ¤ò¡¢¾¦ÉÊÌ¾¡¢²Á³Ê¤ò´Þ¤á¡¢¶ñÂÎÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë