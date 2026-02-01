“顔を変えて別人として生き直す”という設定によって、白熱した考察が繰り広げられている日曜劇場『リブート』（TBS系）。登場人物の誰もが秘密を抱えているように映る中で、永瀬廉演じる冬橋航は、他のキャラクターとは一味違った“違和感”を孕んでいる。

参考：『リブート』“一香”戸田恵梨香が果たした「あなたを守る」約束 レシピが信頼の証に

TVerで『リブート』をみる 冬橋航は、合六亘（北村有起哉）率いるマネーロンダリング組織に属している実行役だ。霧矢直斗（藤澤涼架）らと行動を共にし、表向きはNPO職員を装いながら、裏では裏切り者の制裁や危険な役回りを引き受けている。合六と主人公・儀堂歩（鈴木亮平）との連絡係も担っており、まさに組織の手足となって命令を実行する人物である。

犯罪組織を描く作品において、汚れ仕事を請け負う実行役が登場すること自体は珍しくない。だが冬橋は、単なる実行役として片付けるには、どこか腑に落ちない違和感を残している。この違和感はどこから来るのか。その理由として挙げられるのが、度々挿入される意味深なカット割りだ。

第1話で描かれた幹部の会合。合六たちが密談を交わす背後で、あえてピントを外したまま佇む冬橋の姿が映し出される。その姿は単なる背景には見えない。冬橋が背後から彼らの様子をうかがっているかのような、独特の存在感を放っている。また、第2話の会合でも、思惑を抱えた幹部たちのアップが順番に映し出される中、冬橋の表情が同等に差し込まれる。この演出は、冬橋が単なる手駒ではなく、幹部たちと同列、あるいはそれ以上の“秘めたる思惑”を抱えていることを予感させる。こうした視線を集める演出の積み重ねが、「冬橋は何者なのか」という問いを視聴者の脳裏に刻み込んでいく。

そして、この掴みどころのない存在感を成立させているのが、永瀬廉の“感情を読み取らせない”芝居である。幹部の安藤（津田篤弘）の横領が発覚した場面では、冬橋が背後から無言で殴りつける様子が描かれた。凄惨な暴力を前に吐き気を催す主人公の儀堂歩（鈴木亮平）とは対照的に、冬橋は何事もなかったかのように平然と食事を行う。その様子から、感情は一切読み取れない。永瀬は視線や表情の動きをあえて排除し、冬橋を読み切れない存在として表現しているのだ。

ここで、永瀬のキャリアを振り返りたい。映画『弱虫ペダル』で、日本アカデミー賞新人賞を受賞したことをはずみに、映画『法廷遊戯』やドラマ『東京タワー』（テレビ朝日系）など、着実に主演作を重ねている。とりわけ恋愛作品では、揺れ動く繊細な青年像を、持ち前の透明感とリアリティをもって体現してきた。等身大の若者が抱える感情を丁寧にすくい取る表現は、永瀬の持ち味のひとつだと言えるだろう。

一方で、近年の永瀬は、これまでのイメージにとどまらない幅広い役柄に挑戦している。公開中の映画『映画ラストマン -FIRST LOVE-』では、刑事としてアクションに挑んだ。さらに、3月公開予定の主演映画『鬼の花嫁』で演じるのは、“鬼”という人間離れした役どころだ。端正な顔立ちを逆手に取った“鬼”の表現に期待が膨らむが、今の彼は自らの容姿さえも役作りの武器にするような、個性の強い役柄へと着実に表現の幅を広げている。

その変化の延長線上で彼が挑んでいるのが、本作の冬橋航である。役柄の幅を広げてきた現在の永瀬にとっても、冬橋はこれまでで最もダークな領域に位置する役どころだ。これまでのキャリアで得意としてきた“繊細な感情表現”をあえて封印し、視線や表情、身体の反応を徹底的に削ぎ落とす。その結果として浮かび上がったのは、感情がないようにも、何かを秘めているようにも見える冬橋の佇まいだ。その姿は、何か重大な真実を隠しているのではないかという予感を視聴者に抱かせる。

永瀬はインタビューで「冬橋はある目的のために動いているので、裏組織の実行役というのは自分の気持ちを押し殺してやっているところもある」と語っている（※）。その発言を踏まえて見返すと、冬橋の振る舞いがこれまでとはいっそう異なる意味合いを帯びてくる。

第1話は、組織の金を盗んだとして、冬橋が儀堂を殴打するシーンで幕を閉じた。制裁として見れば何ら不自然な行動ではない。しかし、タイミングに注目すると、“儀堂が何かを語ろうとした瞬間”を遮る一撃にも見えなくもない。

もしあの一撃が、単なる命令遂行ではなく「語らせないため」の行動だったとしたらどうだろうか。もちろん、こうした解釈は疑い出したらきりがない。だが本作は、まさにその「疑い続ける視聴体験」そのものを物語の推進力としている。冬橋が何のために動いているのか、その目的は誰の意思に基づくものなのか。永瀬の感情を削ぎ落とした表現が、その疑いにリアリティを与えている。

「永瀬廉＝繊細な美青年」という既成概念を自ら“リブート”し、影の中に立つ冬橋航。彼がその拳を下ろした先に、一体どのような素顔が隠されているのか。物語の核心を握るのは、この音もなく佇む実行役なのかもしれない。

参照※ https://realsound.jp/movie/2026/01/post-2286709.html

日曜劇場『リブート』

妻殺しの濡れ衣で逮捕されたパティシエの早瀬陸は、悪徳刑事・儀堂歩に追い詰められ、真犯人を見つけ出すため、家族と過去を捨てて儀堂の顔に変わり“リブート”を決意する。

TVerで『リブート』をみる（文＝よしはらゆう）