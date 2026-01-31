テレビ朝日系「私が愛した地獄」が２９日に放送された。

ぺえ、紅しょうが・稲田美紀、平成フラミンゴ・ＲＩＨＯがＭＣを務める恋愛トークバラエティー。

この日は、鈴木奈々、益若つばさ、みひろが都内ラブホテルという密室空間で女子会トークを繰り広げた。

鈴木は、離婚経験がある３人の共通点を指摘し、「離婚後の恋愛、気になる」と話した。

みひろは「離婚後の恋愛」について「１回だけ」と、離婚してから７年の間に１度だけ交際をした述懐。鈴木は「うちは一度もないです。（離婚から）４年経ったんですけど一回も…」と話した。

益若が「なーちゃん（鈴木）…。あれ、否定しといたほうがいいよ？世間でさ。嫌な切り抜きをされてて…」と水を向けると、鈴木は「そう、そう。何か私が離婚してから、やりまくってるみたいな…。ネットではね『鈴木奈々、離婚してからヤりまくり』って出てるんですよ！」と話した。

つづけて、鈴木はカメラ目線で「私、マジでここで宣言します！離婚してから一度もセックスしてません！本当にしてないから！」と呼びかけて、益若とみひろを爆笑させていた。