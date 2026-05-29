タレントの鈴木奈々（37）が29日までに、自身のインスタグラムを更新。現在の体重について公表した。【写真】胸元が…最新ショットととも体重を公表した鈴木奈々身長154センチの鈴木はこれまでも自身のSNSで体重を公表していたが、「最近痩せたーって言われるからさっき体重測ったら51キロでした」と伝えた。投稿には胸元を強調した自身のソロカットを添え、「52キロだったから1キロ減ってた！」と喜んだ。ファンからは「ま