共通の趣味などをさす“○○界隈”がすっかり定着しましたが、新たに「○○コア」という言葉が若い世代の間で広がっています。一体どう使うのか？

【写真を見る】もう「界隈」じゃない？ Z世代が使う新ワード「○○コア」とは？【THE TIME,】

2026年トレンド予測に「○○コア」

2024年の新語・流行語大賞にもノミネートされ、今やZ世代を中心に浸透している「〇〇界隈」。

「自然界隈とか」（20代女性）

「回転界隈とか、風呂キャンセル界隈とか」（高3女子）

「くそデカネックレス界隈。今日もくそデカがいっぱいみたいな感じで」（20代女性）

『SHIBUYA109 lab. 』のトレンド予測2026では、魔法少女をテーマにしたファッションなどを楽しむ「魔法少女界隈」や、お薬手帳をデコる「お薬手帳界隈」がランクインしていますが、街で取材していると“界隈”にかわって多く聞こえてきたのが…

「いっぱい“ノームコア”着てまーす」（高2女子）

「水玉が“ウィッシュコア”でいちばん有名な柄。好きでよくファッションに取り入れている」（女性・大学生）

【コア】というワード。

どうやらファッションで使われることが多いようで、トレンド予測2026にも少女漫画キャラクターのファッションや髪型をする【少女漫画コア】や、ウエスタンブーツなど取り入れた【カウガールコア】がランクインしています。

「バレエコア」や「ウィッシュコア」

街では、どんな「○○コア」が広がっているのでしょうか？

▼「お洋服もだし、バレエコアなカフェとか行ったりする」（高3女子）

▼「フリルのついたスカートとかバレエシューズをストッキングと合わせて履いたり」（女性・大学生）

⇒⇒バレリーナの練習着や舞台衣装から着想を得たチュールやリボン、サテンなどを身に着けたりする【バレエコア】

▼「天使の羽とか、クローバーとか」（高2女子）

⇒⇒アイドルグループが衣装のデザインなどで使っているパステルカラーや水玉、天使の羽根などを取り入れた【ウィッシュコア】

▼「人形にインスピレーションを受けたファッション」（20代女性）⇒【ドールコア】

▼「私はジャージしか着ないから」（20代女性）⇒【ジャージ・ダル着コア】

▼「平成に流行った“森ガール”みたいなレースとか森の妖精さんみたいな」（20代女性）⇒【フェアリーコア】

「界隈」と「コア」何が違う？

ちなみに「○○界隈」はもう使わないのか聞いてみると、多くの人が「使う！」とのこと。「界隈」と「コア」の違いは何なのか？

「界隈は広くない？風呂キャンコアとか言わない」（20代女性）

「界隈は集団みたいな」（高3女子）

【界隈】とは“行動や価値観を共有するグループ”のことで、一方の【コア】は…

「コアは自分オンリーみたいなイメージ。“自分独自の世界観”」（20代女性）

「コアは“自分を表すもの”。私はウィッシュコアが好きとか、バレエコアが好きとか言ったら、その人はこういう雰囲気が好きなんだとか分かる。そこで“人との繋がり”がある」（女性・大学生）

【コア】は、「ギャル系」や「バレエっぽい」などのように、“自分の好きな系統や世界観”を表現するときに使う新しい言葉だといいます。

注目の「レトロフューチャーコア」とは？

この「○○コア」が生まれた背景には、何があるのでしょうか？

Z世代のトレンドに詳しい専門家はー

『SHIBUYA 109 lab. 』所長・長田麻衣さん：

「“コア＝モチーフ”というイメージ。今ファッションが多様化する中で、遊びに行く友達と“統一性を持たせたい”。クローバーとか具体的なモチーフで繋がりを作っていく。いろんな友達とモチーフで合わせる“仲良しツール”になっている」※諸説あり

そんな「コア」はさらに進化し、ファッションのジャンルも飛び越えています。

「SNSとかで【ドリームコア】みたいな。迷宮みたいな不思議なやつ」（高1女子）

「【フレンズコア】。友達の不思議な行動とかを集めたもの」（高2女子）

「インフルエンサーのただりのんちゃんが結構天然で、天然な子＝【りのんコア】」（高2女子）

さらに、長田さんがトレンド予測以外で2026年に流行ると注目しているのが、【レトロフューチャーコア】だといいます。

長田さん：

「これまでも平成リバイバルトレンドがあったが、その中でも2026年は“デジタル平成”。当時の近未来観・宇宙観を楽しむのがレトロフューチャーコア。Windowsのデスクトップの地球観とか、モーニング娘。のPVの宇宙観など注目されているポイント」

他にもボタンをモチーフにした【ボタンコア】や、星をモチーフにした【スターコア】なども流行りそうとのこと。

新たに登場した「〇〇コア」。これからどんなコアが出てくるのでしょうか？

（THE TIME,2026年1月27日放送より）