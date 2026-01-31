もう「界隈」じゃない？ Z世代が使う新ワード「○○コア」とは？【THE TIME,】
共通の趣味などをさす“○○界隈”がすっかり定着しましたが、新たに「○○コア」という言葉が若い世代の間で広がっています。一体どう使うのか？
【写真を見る】もう「界隈」じゃない？ Z世代が使う新ワード「○○コア」とは？【THE TIME,】
2026年トレンド予測に「○○コア」
2024年の新語・流行語大賞にもノミネートされ、今やZ世代を中心に浸透している「〇〇界隈」。
「自然界隈とか」（20代女性）
「回転界隈とか、風呂キャンセル界隈とか」（高3女子）
「くそデカネックレス界隈。今日もくそデカがいっぱいみたいな感じで」（20代女性）
『SHIBUYA109 lab. 』のトレンド予測2026では、魔法少女をテーマにしたファッションなどを楽しむ「魔法少女界隈」や、お薬手帳をデコる「お薬手帳界隈」がランクインしていますが、街で取材していると“界隈”にかわって多く聞こえてきたのが…
「いっぱい“ノームコア”着てまーす」（高2女子）
「水玉が“ウィッシュコア”でいちばん有名な柄。好きでよくファッションに取り入れている」（女性・大学生）
【コア】というワード。
どうやらファッションで使われることが多いようで、トレンド予測2026にも少女漫画キャラクターのファッションや髪型をする【少女漫画コア】や、ウエスタンブーツなど取り入れた【カウガールコア】がランクインしています。
「バレエコア」や「ウィッシュコア」
街では、どんな「○○コア」が広がっているのでしょうか？
▼「お洋服もだし、バレエコアなカフェとか行ったりする」（高3女子）
▼「フリルのついたスカートとかバレエシューズをストッキングと合わせて履いたり」（女性・大学生）
⇒⇒バレリーナの練習着や舞台衣装から着想を得たチュールやリボン、サテンなどを身に着けたりする【バレエコア】
▼「天使の羽とか、クローバーとか」（高2女子）
⇒⇒アイドルグループが衣装のデザインなどで使っているパステルカラーや水玉、天使の羽根などを取り入れた【ウィッシュコア】
▼「人形にインスピレーションを受けたファッション」（20代女性）⇒【ドールコア】
▼「私はジャージしか着ないから」（20代女性）⇒【ジャージ・ダル着コア】
▼「平成に流行った“森ガール”みたいなレースとか森の妖精さんみたいな」（20代女性）⇒【フェアリーコア】
「界隈」と「コア」何が違う？
ちなみに「○○界隈」はもう使わないのか聞いてみると、多くの人が「使う！」とのこと。「界隈」と「コア」の違いは何なのか？
「界隈は広くない？風呂キャンコアとか言わない」（20代女性）
「界隈は集団みたいな」（高3女子）
【界隈】とは“行動や価値観を共有するグループ”のことで、一方の【コア】は…
「コアは自分オンリーみたいなイメージ。“自分独自の世界観”」（20代女性）
「コアは“自分を表すもの”。私はウィッシュコアが好きとか、バレエコアが好きとか言ったら、その人はこういう雰囲気が好きなんだとか分かる。そこで“人との繋がり”がある」（女性・大学生）
【コア】は、「ギャル系」や「バレエっぽい」などのように、“自分の好きな系統や世界観”を表現するときに使う新しい言葉だといいます。
注目の「レトロフューチャーコア」とは？
この「○○コア」が生まれた背景には、何があるのでしょうか？
Z世代のトレンドに詳しい専門家はー
『SHIBUYA 109 lab. 』所長・長田麻衣さん：
「“コア＝モチーフ”というイメージ。今ファッションが多様化する中で、遊びに行く友達と“統一性を持たせたい”。クローバーとか具体的なモチーフで繋がりを作っていく。いろんな友達とモチーフで合わせる“仲良しツール”になっている」※諸説あり
そんな「コア」はさらに進化し、ファッションのジャンルも飛び越えています。
「SNSとかで【ドリームコア】みたいな。迷宮みたいな不思議なやつ」（高1女子）
「【フレンズコア】。友達の不思議な行動とかを集めたもの」（高2女子）
「インフルエンサーのただりのんちゃんが結構天然で、天然な子＝【りのんコア】」（高2女子）
さらに、長田さんがトレンド予測以外で2026年に流行ると注目しているのが、【レトロフューチャーコア】だといいます。
長田さん：
「これまでも平成リバイバルトレンドがあったが、その中でも2026年は“デジタル平成”。当時の近未来観・宇宙観を楽しむのがレトロフューチャーコア。Windowsのデスクトップの地球観とか、モーニング娘。のPVの宇宙観など注目されているポイント」
他にもボタンをモチーフにした【ボタンコア】や、星をモチーフにした【スターコア】なども流行りそうとのこと。
新たに登場した「〇〇コア」。これからどんなコアが出てくるのでしょうか？
（THE TIME,2026年1月27日放送より）