元セクシー女優のみひろ（43）が、自身の離婚に至った決定的な理由を赤裸々に告白。子どもを望むがゆえに陥ってしまった、夫婦間の切実な葛藤を明かした。

【映像】みひろの理想の夫婦生活の頻度

1月29日、タレントのぺえ、YouTuber・平成フラミンゴのRIHO、お笑いコンビ・紅しょうがの稲田美紀がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『私が愛した地獄』が放送。当番組では他人から見れば地獄でも本人にとっては「忘れられない沼った恋愛」について街頭インタビューを交えながら語り合っていく。

今回のロケ企画「本音はベッドの上で」女子会編では、みひろ、鈴木奈々（37）、益若つばさ（40）の3人がラブホテルのソファでトークを展開。話題が夫婦の夜の営みに及ぶと、みひろは「結婚している時に、やっぱり子ども欲しくて……」と、当時の状況を振り返った。病院に通い、本格的に妊活に取り組んでいたというが、次第にそれが「子どもを作るための行為」へと変質していったという。

「全然楽しくなくなっちゃって。向こう（元夫）もやっぱり……」と言葉を詰まらせるみひろに対し、益若が「“作業”みたいになっちゃった？」と問いかけると、みひろは深く同意。「『イカなきゃ……』とか、こっちも『雰囲気作らなきゃ』とか。お互い結構辛かった」と、義務感に押しつぶされそうになっていた日々を回顧した。最終的には、そのプレッシャーから「お互いに心が疲れてしまって、お別れしようかという話になった」と、離婚の真相を静かに語った。