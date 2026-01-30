Image: MMPhoto21 / Shutterstock.com｜写真はWF-1000XM5

ソニーのワイヤレスイヤホン最高峰のWF-1000XMシリーズ。2023年リリースの現行モデルWF-1000XM5も大好評で、この後継機なら期待されて当然。今年リリースが期待されていますが、ちょっと今までとは違う気配が…。

ピンク、あるかも。

最初から3色展開？

Blueskyにポストされた情報によれば、WF-1000XM6は3色展開になるといいます。

WF-1000XMは、既存モデルもその前も黒とシルバーの2色展開でした。発売後にテコ入れとして新色が出ることはあっても、スタートは2色。そこが硬派というか、ソニーらしいところです。それが、WF-1000XM6では3色スタートで、黒・シルバー・サンドピンクがあるとかなんとか。

このピンク、XM5のスモーキーピンクとどう違うのでしょう。名前的に色味近そうだけど…。

今年は色勝負？

WF-1000XM6が、珍しく3色展開スタートするかもという噂で思うこと。…マイナーアプデなのか？ 3色展開の噂が本当なら、色アピールでお茶を濁す作戦なのかなと穿った見方をしてしまいます。

WF-1000XM6が、AirPods Pro 3のようにヘルス機能を搭載してくるとは考え難い。昨今急激にトレンドになったオープン型でもない。音がいいのは前からですし。期待したいのは防水防塵性能の底上げですけどね。

昨今のなんでも値上げで、価格据え置きは難しいかもしれません。となれば、やっぱり色くらいはねぇ。淡くかわいい色はLinkBuds Clipにとられているので、いっそ、ド派手ピンクであれ！

WF-1000XM6は2月12日の発表が予想されています。価格は30ドルほど値上がりして329.99ドルという噂あり。となると、日本では4万円は優に超えてくる可能性も…。

