【30〜50%OFF】ナノ・ユニバースのアウターやフーディなどがAmazonでお得に
「Amazon スマイルSALE」が、2026年2月2日（月）まで開催中です。今回はナノ・ユニバースのアウターやフーディ、春に活躍するライトアウターなどをご紹介。買い足したいアイテムがある人は要チェックです！

→ Amazon「ナノ・ユニバース」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE」はこちら

さらっと羽織れて、インナーとしても着用できる着流しカーディガン


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] ダブルジャージー 着流し カーディガン メンズ M 010 ブラック 672-5223215

7,260円 → 3,630円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



サーモライト中綿を使用し、保温性と軽量性に優れた1着


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] テックメルトン ショート ブルゾン メンズ M 010 ブラック 672-5212202

15,950円 → 7,975円（50%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



裏地付きで肌寒い日にも暖かいコーチジャケット


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] イタリアン ドット リラックス コーチジャケット メンズ S 010 ブラック 672-5212204

9,471円 → 5,412円（43%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



毛足が長くウォーム感のある秋冬に活躍する総柄ニット


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] アート柄 クルーネック ニット 2 ブライトカラー メンズ M 361 パターン2 672-5222211

7,480円 → 4,488円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



程よいフィット感でキレイめな印象のフーディ


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] パネルダンボール フーディー 長袖 (セットアップ可) メンズ L 031 オフホワイト 672-5223214

7,920円 → 4,752円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



マシンウォッシャブル対応。シルク混のクルーネックニット


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] シルク混 クルーネック ニット メンズ L 140 グリーン 672-5222227

9,900円 → 5,500円（44%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



コーディネートに取り入れやすい、季節の変わり目に重宝するアイテム


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] TRインタック MA-1 メンズ M 010 ブラック 672-5212207

9,471円 → 6,088円（36%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



美脚シルエットのキレイめパンツながら、快適な履き心地が魅力


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] ALWAYS EASY ワンタック スラックス メンズ S 010 ブラック 672-5227207

7,920円 → 5,148円（35%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



格子模様で華やかに。秋冬ニット定番のバーズアイニット


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] バーズアイ ニット メンズ M 010 ブラック 672-5222212

7,150円 → 4,290円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



日々の着用で発生する毛玉のストレスを軽減させた大人気シリーズ


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] 毛玉レスニット」 ファインゲージ クルーネック メンズ M 024 トップグレー 668-3222201

12,980円 → 7,788円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



ミリタリーをベースにリデザインされた中綿ブルゾン


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] ミリタリー 中綿 ブルゾン メンズ M 010 ブラック 672-5212206

18,700円 → 11,220円（40%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



スタンダードなサイズ感。抗菌防臭加工が施されたモックネックTシャツ


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] アンチスメル モックネック Tシャツ 長袖 メンズ M 010 ブラック 672-5223210 抗菌 防臭 消臭

6,930円 → 4,851円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



高い保温性と撥水機能を備えたマウンテンパーカー型ダウン


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] anewdown (R) フルダル マウンテンパーカー 撥水 ダウン メンズ S 010 ブラック 672-6114201

35,200円 → 24,640円（30%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



その他のおすすめ商品


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] WEB限定/シンセティックレザー 2WAY クラッチバッグ メンズ F 010 ブラック 672-5232202 結婚式 冠婚葬祭

6,600円 → 5,610円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


NANO universe(ナノ・ユニバース)

[ナノ・ユニバース] スタンダード バンドカラー シャツ 長袖 メンズ M 030 ホワイト 672-5220202

5,148円 → 4,290円（17%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] Geoface Box Tote ブラック ONESIZE

8,600円 → 6,798円（21%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[THE NORTH FACE] [ザ・ノース・フェイス] ロングパンツ Doro Warm Pant ブラック L

18,000円 → 15,312円（15%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）


THE NORTH FACE(ザ・ノース・フェイス)

[ザ・ノース・フェイス] ネックウォーマー Red Run Pro Neck Gaiter ブラック F

6,500円 → 5,720円（12%オフ）

Amazonで見る

（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）



→ Amazon「ナノ・ユニバース」のページはこちら

→「Amazon スマイルSALE」はこちら

ポイントアップキャンペーンのエントリー受付中


キャンペーン期間中、エントリーして合計10,000円以上のご購入を対象にポイント還元率がアップします。

→キャンペーン詳細ページを見る


※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります