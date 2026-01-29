Image: Amazon

ベースモデルで十分なんだよなぁ。

勉強に、仕事に、電子書籍に、動画に…とマルチで使えるタブレットがあるといいなぁ…と思っている人にちょっといい話。今すぐAmazonをチェックしてみてください。

11インチiPad、セールで5,000円も安いの！

11インチiPad、セールで5,000円も安いの！

お正月の初売りセールでは値引きされていなかったので、実に2ヶ月ぶりのセール再来。値引き分で、ケースや互換ペンまでそろってしまうので、これは行幸ッ！

ストレージ128GB、日常使いには十分の処理性能

iPadって安いベースモデルで大丈夫なの？みたいに思う方もいるかもしれませんが、コスパを追求するなら間違いなくコイツ一強です。

搭載されているA16チップは、iPhone 14 ProやiPhone 15と同じ世代。確かに古めのチップではあるんですが、逆に言えばiPhone 15でゲームや動画で不満があったか？というと決してそんなことはないわけで。

もちろん、本格的なお絵かきや動画編集をしたいなら、iPad Proのほうが快適なのは事実ですけど、学習用やビューワーとしてのタブレットといった日常使い用タブを求めるなら、十分な性能を持っていますね。

また、この世代からストレージも128GBが標準になったのもお得度を底上げしています。ホームボタンがある古のiPadからの乗り換えたいなら、今が絶妙なタイミングかと！

