Snow Man佐久間大介が、4月よりテレ東系列で放送開始となるアニメ『キルアオ』に、古波鮫シン役で出演することが決定。アニメ公式Xで佐久間のコメント動画が公開されている。

【動画＆写真】佐久間大介が前髪長めのセンター分け外ハネおろしヘアで『キルアオ』にコメント①②

■身振り手振りを交えながら笑顔で意気込む佐久間

佐久間が演じるのは、中学校への潜入捜査を依頼された主人公・大狼十三とともに、スリル満点なスクールライフを送る暗殺者・古波鮫シン。古波鮫シンは、中華系暗殺組織「魚缸（ユイガン）」所属のピンクヘアとおしゃぶりがトレードマークの一風変わった暗殺者（おしゃぶりを失くすと極度にアガってしまい、人とまともに喋れなくなる）。

佐久間は動画に前髪長めのセンター分け外ハネおろしヘア＆真っ白なスタンドカラージャケット姿で登場。

「オーディションの段階から僕のなかで、絶対にシンで受かりたい！（と目を閉じコブシを握る）って思って。心を込めてオーディションに参加させていただいて。無事決まって、ほんっとうにうれしかったです！」と笑顔を弾けさせた。

「心を込めて、皆さんの理想のなかのシンを、自分のなかでの理想のシンを愛してもらえるように。かっこいいシンをちゃんとお届けできるように頑張りますので。皆さん、楽しみにしててください！」と意気込み、最後は「お楽しみに～！」と両手を振った。

「髪伸びてますます美人さん」「シンを意識した衣装かな？」「ピンクヘアだからさっくんにぴったりの役だね」「アニメでも暗殺者を演じるのね」（※佐久間は3月公開の主演映画『スペシャルズ』でも元殺し屋を演じる）、「夢をオーディションで掴んださっくんすごい」などといった声が続々と到着している。

また佐久間は自身のXでも、アニメの発表をリポストする形で「この度、TVアニメ『キルアオ』古波鮫シンの声を担当することになりました！！！！スタジオオーディションの時からドッキドキでしたが全力で努めさせていただきます！よろしくお願いします！！」と報告している。

■佐久間による『キルアオ』コメント動画

