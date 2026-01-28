ワーナー ブラザース ジャパンが、大人気アニメ『トムとジェリー』のバースデーを記念した「トムとジェリー POP UP STORE 〜プレゼント大作戦〜 in ISETAN」を伊勢丹新宿店にて開催！

描き下ろしイラストを使用した限定グッズの販売や先行グッズが多数登場するポップアップストアです☆

伊勢丹新宿店「トムとジェリー POP UP STORE 〜プレゼント大作戦〜 in ISETAN」

開催期間：2026年2月9日(月)〜2月17日(火)

※2月9日(月)は混雑緩和のため入場規制が行われます。入場に関してはイベント特設ページを確認ください

会場：伊勢丹新宿店 本館6階 センターパーク／ザ・ステージ#6

特設サイト：https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/baby_kids/toys/shopnews_list/shopnews_066.html

ワーナーの代表的なキャラクターであり、今もなお世代を超えて世界中で愛されている『トムとジェリー』

2026年も2月10日にお誕生日を迎えるのを記念し、伊勢丹新宿店にてPOP UP STOREが開催されます。

その名も「プレゼント大作戦」と題し、企画のために描き下ろされた、プレゼントに囲まれる「トム」「ジェリー」「タフィー」のイラストが用意されました！

期間中、描き下ろしイラストを使用した限定グッズや先行販売グッズなども多数販売されるほか、一部グッズはオンラインストア「MOO:D MARK by ISETAN」にて販売も実施されます。

POP UP STORE内には「トム」「ジェリー」「タフィー」のバルーンスタチューのフォトスポットも登場する、ファン必見のお誕生日企画です。

そんな「トムとジェリー POP UP STORE 〜プレゼント大作戦〜 in ISETAN」にて販売されるグッズの一部を紹介していきます☆

TOM and JERRY The Present Carper(Green)

価格：49,280円（税込）

限定数︓99

イベントの描き下ろしアートを使用した、額縁付きのアート。

エディションナンバーが記載されるほか、品質と価値を保証するものとして証明書が発行されます。

TOM and JERRY The Present Carper(Pink)〜Special Edition〜

価格：492,800（税込）

限定数︓1

額縁付きアートは、1枚限定のスペシャルエディションも販売。

豪華な額縁に入っっているほか、1/1のエディションナンバーが刻まれます。

TOM and JERRY × Flapper 描き下ろしイラスト ステッカーセット

価格：1,650円（税込）

イベントの描き下ろしイラストを使用したステッカーセット。

「トム」と「ジェリー」「タフィー」がデザインされたステッカーが5枚入っています。

TOM and JERRY × Flapper 描き下ろしイラスト 巾着

価格：各2,750円（税込）

イベントの描き下ろしイラストを使用した、小物やお菓子を入れるのにぴったりなサイズの巾着。

ラインナップは、プレゼントボックスを抱えた「ギフト」や

ホールケーキを両手に持つ「トム」を中央にレイアウトした「バースデー」

真っ赤なリボンを散りばめた「ハート」の3種類です。

TOM and JERRY × Flapper 描き下ろしイラスト リボンチャーム

価格：各2,090円（税込）

キラキラのラメを閉じ込めた『トムとジェリー』のチャームが付いた「リボンチャーム」

ガーリーなピンクのほか、

スタイリッシュなブルー、

存在感あるイエローの3色から選ぶことができます。

OM and JERRY × Flapper 描き下ろしイラスト トートバッグ

価格：4,400円（税込）

生成り生地に差し色のピンクが映えるトートバッグ。

お出掛け用やランチバッグとしても活躍してくれるサイズです。

内生地に使用された『トムとジェリー』の総柄デザインもポイントです。

TOM and JERRY × Flapper 描き下ろしイラスト マグネット ブラインド

価格：770円（税込）

種類：全10種 ※1種シークレット

「トム」と「ジェリー」「タフィー」の様々なポーズを切り取ったマグネット。

全10種の絵柄があり、1種はシークレットです。

TOM and JERRY × Flapper 描き下ろしイラスト 缶バッジ ブラインド

価格：495円（税込）

種類：全10種 ※1種シークレット

手持ちのバッグやリュックのワンポイントアクセントにぴったりな缶バッジ。

全10種類からいずれか1つがランダムで封入されています。

TOM and JERRY × SHIPS Tシャツ

価格：各8,470円（税込）

フロントに大きく『トムとジェリー』のアートを使用したTシャツ。

「トム」と「ジェリー」を大きくレイアウトした「ハート」柄のほか、

お誕生日のテーマアートを使用した1枚、

「タフィー」のワンポイントが施された一着がラインナップされます。

TOM and JERRY × SHIPS トートバッグ

価格：各6,600円（税込）

リップストップ素材を使用した、大容量タイプのトートバッグ。

スイーツをテーマに、「トム」と「ジェリー」「タフィー」がハートを持っているデザインや

お誕生日をテーマに、「ジェリー」と「タフィー」がケーキに乗っているかわいらしいデザイン、

「タフィー」がいたずら書きをしているイラストデザインが展開されます。

スタートリング：TOM and JERRY タフィー限定マスコット

価格：2,640円（税込）

オムツを履いている「タフィー」をデザインした、チェーン付きぬいぐるみ。

ピンクのチェック柄を使用したオムツ姿がかわいい☆

スタートリング：TOM and JERRY FISH STUFFED POUCH

価格：3,850円（税込）

人気のさかなぬいぐるみにポーチ機能をプラスしたキーホルダー。

ペンケースとして使用することもできます。

スタートリング：TOM and JERRY CHEESE POUCH & TOTE BAG SET

価格：3,850円（税込）

三角チーズ型ポーチと総柄トートバッグがセットになった、持ち運びに便利な雑貨。

お買物の後のエコバッグとしてもとても便利です。

スタートリング：TOM and JERRY Tシャツ

価格：各6,050円（税込）

ファッションブランド「スタートリング」が展開する、ヴィンテージ加工が施された『トムとジェリー』のTシャツ。

「タフィー」のかわらしいイラストがプリントされた「HAPPY」デザインのほか

パンに「ジェリー」を挟んで食べようとする「トム」を描いた「SANDWICH」

「タフィー」を両手で持つ「ジェリー」デザインの「CHATCH ME」

パンの間からお顔をのぞかせる「ジェリー」が主役の「YUMMY」柄が販売されます。

TOM and JERRY POP COLOR KEY HOLDER

価格：各1,320円（税込）

ツヤ感のあるクリア厚盛りプリント加工が施されたアクリルキーホルダー。

ピンクを基調にした「ジェリー」のほか

ポップなイエローをセレクトした「タフィー」

舌を伸ばした「トム」にはブルーがチョイスされています。

TOM and JERRY FLAKE KEY HOLDER

価格：各1,320円（税込）

キーホルダーをシェイクするとアイコンパーツが動く、フレークキーホルダー。

チーズに乗った「ジェリー」をダイカットでデザインしたデザインのほか

満面の笑みを浮かべながらチーズを抱える「タフィー」

スイーツモチーフのフレークをドリンクカップに閉じ込めたデザインや

レジ袋に「トム」のお顔を描いたデザインなどがラインナップされます。

TOM and JERRY ADVENTURE UAMOU (TOM／JERRY)

価格：各8,800円（税込）

購入制限：一人各1点限り

「UAMOU（ウアモウ）」と初のコラボレーショングッズとして、手・足・首が可動するソフビフィギュアの「アドベンチャーウアモウ」から「トム」と「ジェリー」デザインが登場。

Tシャツとデニムは着脱できるので、着せ替えも楽しめます。

TOM and JERRY × Enfant クッキー

価格：各3,456円（税込）

オリジナルのクッキー缶とポスターのイラストをプリントしたアイシングクッキー。

食べ終わったあとの缶は小物入れとしても活躍してくれます。

フォトスポット

POP UP STORE内には「トム」「ジェリー」「タフィー」のころんとしたフォルムがかわいらしいバルーンスタチューのフォトスポットが登場！

お買い物だけでなく、来店の記念に記念撮影を楽しむことができます。

※画像はイメージです

※展示内容は予告なく変更となる場合があります

ノベルティ：描き下ろしショッパータグ

POP UP STOREで購入された方に、描き下ろしイラストのオリジナルショッパータグをプレゼント。

SHOP名称にもなっている「プレゼント大作戦」をイメージした「トム」「ジェリー」「タフィー」の全3種です。

※ランダム配布となります

※1会計につき1枚、なくなり次第終了

※MOO:D MARK by ISETANでの購入は対象外となります

ノベルティ：めじるしガラスチャーム

期間中POP UP STOREにて、税込み7,700円以上購入し、クーポンを呈示されたMI Wメンバーの方に「めじるしガラスチャーム」をプレゼント。

限定描き下ろしイラストを使用した「トム」「ジェリー」「タフィー」の全3種類からいずれか1つがプレゼントされます。

※MI Wメンバーとは、三越伊勢丹アプリをダウンロードし、エムアイカードと連携されている方の名称です

※既に連携済みの方も対象です

※クーポンの利用はお買いあげ当日に限ります

※ランダム配布となります

※一人1回限り、なくなり次第終了

※MOO:D MARK by ISETANでの購入は対象外となります

プレゼントに囲まれる「トム」「ジェリー」「タフィー」の描き下ろしアートを使用した限定グッズが盛りだくさん。

伊勢丹新宿店にて2026年2月9日よりオープンする「トムとジェリー POP UP STORE 〜プレゼント大作戦〜 in ISETAN」の紹介でした☆

TOM AND JERRY and all related characters and elements © & TM Turner Entertainment Co. (s26)

