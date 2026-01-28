「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２８日午後１時現在でユニチカ<3103.T>が「買い予想数上昇」１位となっている。



ユニチカは大量の買い注文に値が付かずストップ高水準の５６４円でカイ気配に張り付いている。米半導体設計大手クアルコム が、ＡＩデータセンター向け半導体に注力する構えにあり、その際に半導体パッケージ基板向けハイエンドガラスクロスの在庫が払底していることから、その供給主体となり得るユニチカに連携を打診しているという観測が出ている。会社側からのリリースはないものの、これが株価を急騰させる背景となっている。時価総額ベースではまだ割安感が強く、貸株市場経由の空売りが積み上がっていたことから、踏み上げ相場に発展する可能性も指摘されている。



出所：MINKABU PRESS