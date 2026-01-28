À¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¤Î±ö²°¹À»°¤µ¤ó»àµî¡¡71ºÐ¡¡¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡×Ëâ¿Í¥Ö¥¦Ìò¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤Þ¡×Âè»°¶¨±É´ÝÌò
¡¡À¼Í¥¤ÇÇÐÍ¥¤Î±ö²°¹À»°¡Ê¤·¤ª¤ä¡¦¤³¤¦¤¾¤¦¡Ë¤µ¤ó¤¬1·î20Æü¤ËÇ¾½Ð·ì¤Î¤¿¤á»àµî¤·¤¿¡£71ºÐ¡£½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¡ÖÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤¬28Æü¡¢È¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡ÖÊÀ¼Ò½êÂ°ÇÐÍ¥¡¡±ö²°¹À»°µ·¡Ê71ºÐ¡Ë¡¡ÎáÏÂ8Ç¯1·î20Æü¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤³¤³¤ËÀ¸Á°»ò¤ê¤Þ¤·¤¿¤´¸üµÃ¤ò¿¼¼Õ¤·¶à¤ó¤Ç¤´ÄÌÃÎ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡Áòµ·¤Ï°äÂ²¤Î°Õ¸þ¤Ë¤è¤ê¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¤´ÄÌÃÎ¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤´ÎÊ½ú¤Î¤Û¤É¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡±ö²°¤µ¤ó¤Ï1955Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È¡£¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î»þ¤Ë¡Ö·àÃÄ¤Ò¤Þ¤ï¤ê¡×Æþ¤ê¡£¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡Ö°Ëâ¤¯¤ó¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£·àÃÄ¤òÃæ³ØÀ¸¤ÇÂàÃÄ¡£°ìÅÙ¤Ï¼Çµï¤«¤éÎ¥¤ì¤¿¤¬¡¢¹â¹»Â´¶È¸å¤ËºÆ¤Ó¼Çµï¤ÎÆ»¤Ø¡£ÂÀÍÛ¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÀÄÇ¯ºÂÍÜÀ®½ê¤ò·Ð¤Æ¡¢ÀÄÆó¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½êÂ°¤·¤¿¡£
¡¡À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Ü¡¼¥ëZ¡×¤ÎËâ¿Í¥Ö¥¦¡¢¡ÖÇ¦¤¿¤ÞÍðÂÀÏº¡×¤ÎÂè»°¶¨±É´Ý¡¢¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥ê¥¬¡¼¡×¤Îµ´ÅÜÅÄËÜµÈ¤Ê¤É¤ò±é¤¸¤¿¡£ÆÈÆÃ¤ÎÀ¼¼Á¤Ç¥³¥ß¥«¥ë¤ÊÌò¤«¤é½Å¸ü¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÌö¤·¤¿¡£Äï¤ÏÀ¼Í¥¤Î±ö²°Íã¡£