広島東洋カープの小園海斗（25）が1月24日、Instagramを更新。モデルで妻の渡辺リサ（23）との「結婚5周年」を報告し、幸せいっぱいのプライベートショットを投稿した。

【画像】大谷翔平、はかま姿で日本刀振るJAL新CM 「めためたにカッケェ～」「絶対前世は剣豪だな」と反響

「1月23日5年目の結婚記念日でした」というコメントと共に投稿された写真は、花火のついた煌びやかなデザートプレートを前に笑顔を見せる小園と妻の2ショット。夫婦おそろいのグレーコーデネートを披露しつつ、仲睦まじい雰囲気を漂わせている。

現在、2児のパパである小園は、「今年も家族みんなで駆け上がるぞー」と、来シーズンの飛躍を誓った。

【画像】妻と結婚記念日を祝う小園海斗（画像はの小園海斗のInstagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーからは、「おめでとうございます ステキですね～」「お2人の笑顔が素敵です」「いつまでもラブラブですね」「すてきな夫婦 だいすきです！」というお祝いのコメントが殺到。また、「奥さんお綺麗ですね」「可愛い奥さんじゃねー」といった称賛の声も寄せられた。