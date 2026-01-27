レクサス新「“FR”スポーツカー」初公開！

2026年1月9日から11日にかけて開催された、カスタムカーの祭典「東京オートサロン2026」。

この華やかな舞台で、トヨタのオフィシャルチューナーである「TOM’S（トムス）」が注目の一台を世界初公開しました。

それこそが、「The Dynamic Elegance」をテーマに掲げ、レクサス「LC」を大人のスポーツラグジュアリークーペへと昇華させた「LC TOM’S Edition」です。

開発の主眼となったのは、スポーティな走行性能を追求しつつも、やり過ぎることによってLC本来の美点であるラグジュアリー感を損なわない、その絶妙なバランスの維持でした。

フロントセクションでは、LCの象徴である「スピンドルグリル」と、近年のレクサスが掲げるデザイン思想「スピンドルボディ」との融合が図られています。

随所にトムスらしい整流フィンなどの空力パーツを取り入れつつ、開口部は冷却性能を阻害しないよう緻密に設計。

さらにフロントスポイラーを前方へわずかにストレッチさせることで、実効的なダウンフォースが得られる造形を採用しています。

サイドビューにおいては、あえてサイドスカートを装着しないという選択がなされました。

これはラグジュアリーな佇まいを意識したためであり、その代わりに足元の存在感を際立たせています。

ホイールには、かつてのコンセプトカー「カーボンパッケージ」でも実績のあるトムス製の削り出し鍛造アルミ「TWF03」を装着。

今回の展示車両であるホワイトのコンバーチブルボディに対し、ホイールを黒くするとスポーティになりすぎてしまうことから、シルバー・ブラッシュドを組み合わせることで、足元から“大人の高級感”を漂わせることに成功しました。

なお、タイヤサイズはフロント245／40R21、リヤ275／35R21、ホイールサイズはフロント21×9.0＋18、リヤ21×10.0＋18という設定になっています。

リヤセクションにはエキゾーストシステム「トムスバレル」を採用。

リヤバンパーとディフューザーのデザインは、前作のような分かりやすいアグレッシブな形状とは一線を画し、空力性能を考慮しつつも「純正プラスアルファ」の抑制の効いた表現に留めることで、テーマであるエレガンスを体現しています。

インテリアに目を向けると、純正の「タン」カラーをベースに、ブラックの加飾を施した「ブラックタン」のカラーコーディネートが印象的です。

シートにはオリジナルの編み込みとパンチングレザーを採用し、内装のブラックラインと調和する上質感とスポーティさを演出。

ガングリップ形状のステアリングは、握る部分にタンレザーを配することで、操舵時に視覚だけでなく感覚的にもステアリング位置を把握しやすいよう、ドライバーの感性を重視した設計がなされています。

また内装は今後、ビスポークでのカラー選択が可能になる見通しです。

パワートレインに搭載するのは、5リッターのV型8気筒エンジン。

ユニット自体はノーマル車と変わりませんが、出力特性等の詳細スペックについては現在確認中とのことです。

しかし、その完成度は非常に高い水準にあります。

価格設定（消費税込）については、新車コンプリートカーとして全架装・フルオプションの場合で2550万50円から、新車＋全塗装で2358万550円からとなります。

また、車両持込の場合は、全架装・フルオプションが995万50円、エクステリア一式が418万円、インテリア一式が374万円、パワートレイン一式が91万3000円となっており、オーナーのこだわりに応じたカスタマイズが可能となっています。