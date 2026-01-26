この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【感動のデザイン】めちゃめちゃカッコいい「 Minisforum AtomMan G1 PRO」をレビューします。高性能なGPUを搭載したゲーミングモデルです

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

IT・ビジネス書作家の戸田覚氏が、自身のYouTubeチャンネル「戸田覚ガジェット【辛口】点数評価」で、「【感動のデザイン】めちゃめちゃカッコいい「 Minisforum AtomMan G1 PRO」をレビューします。高性能なGPUを搭載したゲーミングモデルです」と題した動画を公開。Minisforumの新型ミニPC「AtomMan G1 PRO」をレビューし、その卓越したデザインとパワフルな性能を高く評価した。



戸田氏はまず、製品の洗練されたデザインに注目。「とにかくボディ、めちゃカッコいいです」「実物ヤバいですよ」と、写真で見る以上の質感と造形美を絶賛した。コンパクトな筐体ながら電源を内蔵し、デスク周りをすっきりと保てる点も評価ポイントとして挙げている。



内部構造についても、デスクトップ用のGPU「NVIDIA GeForce RTX 5060」を搭載し、GPU用に3つ、CPU用に1つの計4つのファンを備えた冷却システムに言及。「みっちりキチキチという感じで、まあ美しいですね」「機械工学的な美を感じる設計」と、高密度な実装と機能美を称賛した。また、専用アプリでRGBライティングを多彩にカスタマイズできる点も、ゲーミングモデルとしての魅力を高めているとした。



性能面では、CPUに「AMD Ryzen 9 8945HX」を搭載し、ベンチマークソフト「CINEBENCH R23」のマルチコアスコアで32,000点を超える高い数値を記録。パフォーマンスを最大化する「ビーストモード」では、CPUとGPUの能力を最大限に引き出し、ゲームはもちろん、動画編集などのクリエイティブな作業にも十分対応できる性能を示した。



戸田氏は、価格は安くないとしつつも、その性能とデザイン性を考慮すれば「妥当」だと評価。最終的に85点という高得点をつけ、「デザインも性能も妥協したくない」というユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢であると結論付けた。