»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÈºÇ¸å¤Î1¿Í¡É¤¬ÏÃÂê¡Öº£±Ê¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÖÃ¯¡©¡×¡¡¸åÆüÈ¯É½¡¢¤Þ¤À¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤Á°²óVÀï»Î¤Ï
ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç29Áª¼ê¤òÈ¯É½
¡¡3·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤òÀï¤¦ÆüËÜÂåÉ½10Áª¼ê¤¬26Æü¡¢ÄÉ²ÃÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¤¬ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¡£¤¹¤Ç¤ËÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ë¤é19¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢¤³¤ì¤Ç29¿Í¤Ë¡£»Ä¤ë1¿Í¤Ï¸åÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¡£2·î14Æü¤«¤é¤ÏµÜºê¤Ç¹ç½É¤ò¹Ô¤¤¡¢ËÜÈÖ¤Ø¤Î½àÈ÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡º£²ó¤ÎÈ¯É½¤Ç10¿Í¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤«¤é»³ËÜÍ³¿¡¢¥«¥Ö¥¹¤«¤éÎëÌÚÀ¿Ìé¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¥á¥¸¥ã¡¼Ä©Àï¤È¤Ê¤ë¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜÏÂ¿¿¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤ÎÂ¼¾å½¡Î´¤âÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ëÂç¥ê¡¼¥°½êÂ°Áª¼ê8¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï2009Ç¯Âç²ñ¤Î5¿Í¤¬ºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»Ä¤ë1¿Í¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤¬¡¢X¾å¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£¥á¥¸¥ã¡¼ÁÈ¤Ç¤Ïº£±Ê¾ºÂÀ¡¢º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¡¢µÈÅÄÀµ¾°¡¢¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¤éÁ°²óÍ¥¾¡Áª¼ê¤¬¤Þ¤À¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡Ö¤¢¤È1¿ÍÃ¯¤Ë¤¹¤ë¤ó¡©¡×¡ÖµÜ¾ë¡¢Á¾Ã«¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ë¤Ã¤Æ»ö¤Ïº£±Ê¤Ï¡©¡©¡×¡ÖºÇ¸å¤Î1¿Í¤ÏÀ®ÀÓÅª¤Ë¤Ïº£±Ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»Ä¤ê1Ì¾¤ÏÀµ¾°ÍÍ¤Ç¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÖµÈÅÄÀµ¾°¤Ï¸å1¿Í¤ÎÏÈ¤ËÆþ¤ë¤Î¤«ÈÝ¤«¡×¡Ö¥Ì¡¼¥È¥Ð¡¼¡©Ï¯´õ¡©¡×¡Ö¤¢¤ì¡©º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤Ï¡©¡×¡ÖµÈÅÄ¤«Àé²ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë