ÂçÃ«¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ËÂ£¤é¤ì¤¿½â¡Ö³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢´é¤¬¡Ä¡×¡¡ºÙÉô¤³¤À¤ï¤ê¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤âÀº¹ª¤Ê¥¢¥á¥ê¥«¡×ÏÃÂê
¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¤ÎºÇÍ¥½¨¸¤¾Þ
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤¬26Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢°¦¸¤¥Ç¥³¥Ô¥ó¤òÊú¤¤«¤«¤¨¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£°¦¤é¤·¤¤2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËMLB¸ø¼°X¤â¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÌþ¤·¤ÎÎØ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤ÏÁ´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯»ÙÉô¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÍ¼¿©²ñ¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿¡£MLB¸ø¼°X¤Ï¡Ö¥Ç¥³¥¤¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ë¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¤¬Á´ÊÆÌîµåµ¼Ô¶¨²ñ¡ÊBBWAA¡Ë¤ÎÍ¼¿©²ñ¤ÇºÇÍ¥½¨¸¤¾Þ¡ÊMost Valuable Dog Award¡Ë¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ò²ð¡£¾Ð´é¤ÎÂçÃ«¤¬¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈºÇÍ¥½¨¸¤¾Þ¤Î½â¤òÊú¤¨¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡½â¤ò¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¾®¤µ¤¯¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î´é¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ë¡£2¿Í¤Î»Ñ¤ÏÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¹¤°¤Ë50ËüÉ½¼¨¤òÄ¶¤¨¤ëÂçÈ¿¶Á¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÆâ³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤â¤¹¤°¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï»Ë¾å½é¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¡ÖÂçÃ«²È¤ÏÌµÅ¨¤À¡×
¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¡ª¡×
¡Ö»£¤é¤ìÊýÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤ë¡ª¡×
¡Ö¥×¥ì¡¼¥È¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤È¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î´é¤¬¡×
¡ÖMVP¤ÈMVD¡×
¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÌîµå¤Ï¿è¤Ê¤³¤È¤¹¤ë¤Í¡×
¡Ö¾éÃÌ¤Ç¤âÀº¹ª¤Ëºî¤Ã¤Á¤ã¤¦¥¢¥á¥ê¥«¡×
¡Ö¥Ç¥³¥Ô¥ó¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ëw¡×
¡¡¤Þ¤¿MLB¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥µ¥é¡¦¥é¥ó¥°¥¹µ¼Ô¤Ï¡ÖOMG!!!!!!¡Ê¥ª¡¼¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É!!!!!¡Ë¡×¤È¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¹â¤¯ÅÁ¤¨¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë