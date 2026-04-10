Image: Radiological Society of North America (RSNA) AI技術の発展で、画像や動画を手軽に編集できるようになりました。編集どころか、ゼロから作るのも簡単。ただし、AI生成画像・動画には楽しいことだけでなく、不適切なフェイク画像にフェイクニュース、著作権など、さまざまな問題がついて回っています。医療現場でもAI生成画像のリスクがあります。ニューヨークのマウントサイナイ医