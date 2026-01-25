¥Ç¥¸¥«¥á¥¢¥¤¥Æ¥àÐ§¡§¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥à¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤ËÊÑ¿È¡£¿ä¤·³è¤Ë¤â¡ª¡¡¡ÖInsta360 Ace Pro 2 ¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¡×
¡ÖInsta360 Ace Pro 2¡×¤ËÁõÃå¤·¤¿¡ÖInsta360 Ace Pro 2 ¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¡×
ÀèÆü¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥à¡ÖInsta360 Ace Pro 2¡×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡ÖInsta360 Ace Pro 2 ¥¹¥È¥êー¥È»£±Æ¥°¥ê¥Ã¥× Pro¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤Î¥°¥ê¥Ã¥×¤ËÁõÃå¤Ç¤¤ë¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿¤¤¡£
2025Ç¯11·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡ÖInsta360 Ace Pro 2 ¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¡×¤¬¤½¤ì¤Ç¡¢Ä¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï1Ëü7,600±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¥¥Ã¥È¡×¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¼ÂÀª²Á³Ê¤Ï9Ëü5,500±ßÁ°¸å¤À¡£
¥×¥ê¥ó¥È²è¼Á¤Ï¹âÀººÙ¡£¥é¥¤¥«¥í¥´¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤ë
Ace Pro 2¤ÈBluetoothÀÜÂ³¤·¤Æ»È¤¦¾º²Ú·¿¤Î¥ß¥Ë¥×¥ê¥ó¥¿ー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥«¥á¥é¤«¤éÄ¾ÀÜ¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£ÍÑ»æ¥µ¥¤¥º¤Ï82¡ß53mm¤ÎÀìÍÑÍÑ»æ¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£
Ace Pro 2 ¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¡Êº¸¡Ë¤È ¥¹¥È¥êー¥È»£±Æ¥°¥ê¥Ã¥× Pro¤òÁõÃå¤·¤¿Ace Pro 2¡Ê±¦¡Ë
¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ë¤Ï10Ëç¤ÎÍÑ»æ¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÌÇä¤Î¡ÖInsta360 Ace Pro 2 ¼Ì¿¿ÍÑ»æ¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¡×¤Ï¡¢20ËçÆþ¤ê¤ÇÄ¾ÈÎ²Á³Ê¤Ï1,800±ß¤È¤Ê¤ë¡£
¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ï¥«¥éー¥ê¥Ü¥ó¤ÈÍÑ»æ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿§¤ò½Å¤Í¤Æ¥«¥éー¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¡£1,670Ëü¿§¤Ç300dpi¤Î²òÁüÅÙ¤òëð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤ÏÂ¦ÌÌ¤«¤éÆþ¤ì¤ë
Ace Pro 2¤È¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬¤¢¤ì¤Ð¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¤Ç¤¤ë¤¬¡¢Ace Pro 2 ¥¹¥È¥êー¥È»£±Æ¥°¥ê¥Ã¥× Pro¤ò»È¤¦¤È¥«¥á¥é¤È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò¹çÂÎ¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¡£¤¤¤ï¤Ð¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥à¤¬¡É¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¡É¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¥ß¥Ë¥×¥ê¥ó¥¿ーÆ±º¤Î¥¢¥À¥×¥¿ー¤ò»È¤Ã¤ÆAce Pro 2¤È°ìÂÎ²½¤Ç¤¤ë
¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤È¤¤¤¦¤ÈÉÙ»Î¥Õ¥¤¥ë¥à¤Î¡Öinstax¡×¡Ê¥Á¥§¥¡Ë¤¬ÍÌ¾¡£¥Á¥§¥¤Ï°ìÂÎ·¿¤Ç¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ï¿åÊ¿¤ËÁõÃå¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¸«¤«¤±¤Ï¾¯¡¹ÂçÊÁ¤Ë¤Ï¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤Ö¤ó¡¢¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ò»È¤ï¤Ê¤¤¤È¤¤Ï³°¤·¤Æ¤ª¤±¤ë¤Î¤¬¥á¥ê¥Ã¥È¤À¤í¤¦¡£
¥«ー¥È¥ê¥Ã¥¸¤Ï¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÎÂ¦ÌÌ¤«¤éÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç¡¢ÁõÅ¶¤Ï´ÊÃ±¤À¡£¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤ÏUSB¤Ç½¼ÅÅ¤¹¤ë¡£Ace Pro 2¤È¤ÎÀÜÂ³¤Ï¥«¥á¥é¤Î¥á¥Ë¥åー¤ÎBluetooth¥¢¥¤¥³¥ó¤òÁª¤Ö¤È¤¹¤°¤Ë·Ò¤¬¤ë¡£
¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÀßÄê¤Ç¤Ï¥é¥¤¥«¤Î¥¦¥©ー¥¿ー¥Þー¥¯¤È¥Õ¥ìー¥à¡ÊÇò¥Õ¥Á¡Ë¤ÎÍÌµ¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÁª¤Ù¤ë¡£¥é¥¤¥«¤Î¥í¥´¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ace Pro 2¤¬¥é¥¤¥«¤È¶¦Æ±³«È¯¤µ¤ì¤¿¥«¥á¥é¤À¤«¤é¤À¡£
¥×¥ê¥ó¥È¤ÎÀßÄê¹àÌÜ
¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤¬·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð»£±ÆÄ¾¸å¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤Î¥×¥ì¥Ó¥åー¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó»£±ÆºÑ¤ß¤Î²èÁü¤«¤éÁª¤ó¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤À¡£
¥×¥ê¥ó¥ÈÁ°¤Ë¥¤¥áー¥¸¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë
»°¸¶¿§¤Î¥ê¥Ü¥ó¤ò1¿§¤º¤ÄÅ¾¼Ì¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥×¥ê¥ó¥ÈÃæ¤ÏÍÑ»æ¤Î½ÐÆþ¤ê¤¬¿ô²ó¤¢¤ë¡£1Ëç¤Î¥×¥ê¥ó¥È»þ´Ö¤Ï1Ê¬20ÉÃ¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¡£
Ace Pro 2¤Î²è¼Á¤¬¹â¤¤¤»¤¤¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥×¥ê¥ó¥È¤Ï¹âÀººÙ¤Ê°õ¾Ý¤À¡£¥Á¥§¥¤Î¤è¤¦¤Ë¥ì¥È¥í´¶¤Î¤¢¤ë¼Ì¤ê¤Ï´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¥¥Ã¤È¤·¤¿¼Ì¤ê¤â¤Þ¤¿ÌÌÇò¤¤¡£
¡Ö¥ì¥È¥í¹á¹ÁÉ÷¡×¡Êº¸²¼¡Ë¤ä¡ÖLEICA BW HC¡×¡Ê±¦²¼¡Ë¤Ê¤É¥«¥éー¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤ÈÌ£¤ï¤¤¤¬½Ð¤ë
¼«Ê¬¤À¤±¤Î¿ä¤·¥°¥Ã¥º¤âºî¤ì¤ë¡ª
¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥à¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Ï¥Í¥Ã¥È¤Ø¤Î¥¢¥Ã¥×¥íー¥É¤äPC¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ø¤Î¼è¤ê¹þ¤ß¤È¤¤¤Ã¤¿ÍÑÅÓ¤À¤í¤¦¡£º£²ó¤Î¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ï¥Á¥§¥Æ±ÍÍ¤Ë»£¤Ã¤¿¤½¤Î¾ì¤Ç¤¹¤°¤Ë¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥«¥à¤È¤·¤Æ¤Ï¿·¤·¤¤Äó°Æ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤¿¡£
¼ýÇ¼»þ¤Ï¾®¤µ¤¯¸ÇÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë
¤´Â¸¤¸¤ÎÄÌ¤êAce Pro 2¤ÏÄ¶¹³Ñ¥ì¥ó¥º¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿²è³Ñ¤ä¥Ñー¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤Î¤Ï½¾Íè¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¥«¥á¥é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÂÎ¸³¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
²Ã¤¨¤Æºòº£¤Ï¡Ö¿ä¤·³è¡×¤¬Âç¥Öー¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ä¥¢¥¤¥É¥ë¤ò±þ±ç¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤¬¡¢¥Ý¥±¥Ã¥È¥×¥ê¥ó¥¿ー¤Ï¿ä¤·³è¤ä¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ò»£¤ë¡Ö¤Ì¤¤³è¡×¤È¤âÁêÀ¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£
ÍÑ»æ¤Î¥µ¥¤¥º¤¬¥Á¥§¥¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾å¤Î¼Ì¿¿¤Î¤è¤¦¤Ë¥Á¥§¥ÍÑ¤Î»ÔÈÎ¥Û¥ë¥Àー¤ä¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¼ýÇ¼¤Ç¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±ー¥¹¤Ë¶´¤à¤È¤¤¤Ã¤¿²¦Æ»¤Î»È¤¤Êý¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£
º£²ó»îÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Áàºî¤¬´ÊÃ±¤Ê¤Î¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ë¤Þ¤ÇÆñ¤·¤¤ÀßÄê¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¯¡¢BluetoothÀÜÂ³¤Ë¤â»þ´Ö¤¬¤«¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç»È¤¤¾¡¼ê¤¬ÎÉ¤¤¡£¥×¥ê¥ó¥È»þ´Ö¤¬¤ä¤äÄ¹¤¤¤Î¤Ï¥¦¥£ー¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤¬¡¢²è¼Á¤â´Þ¤á¤ÆÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¥·¥¹¥Æ¥à¤È´¶¤¸¤¿¡£