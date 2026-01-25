¡Ôº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¸µ¥«¥ì¤Ë¿ÀÅÄÀµµ±¤Ï¡Ä¡Õ¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¡× ¡ÈËÜ²»¡É ÌÀ¤«¤·¤¿¥Û¥¹¥ÈÅ¾¿È¡¦Á°»³¹äµ×¤Î¸½ºß¤È¡¢¥Ò¥²¤òÃß¤¨¤¿Éã¿Æ¤¬4Ç¯´Ö´Ó¤¯°¦Ì¼¤Ø¤ÎÀÅ¤«¤Ê¤ëÁÛ¤¤
¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ï½ÐÂ³¤±¤¿¤¤¡×¨¡¨¡2021Ç¯12·î18Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷Í¥¡¦¿ÀÅÄº»Ìé²Ã¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯35¡Ë¤È¸òºÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¸µÇÐÍ¥¡¦Á°»³¹äµ×¡Ê34¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤¬1·î21Æü¤Ë¡ØÆü´©SPA¡ª¡Ù¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£°¦Ì¼¤Î»à¸å¡¢4Ç¯´ÖÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉã¡¦¿ÀÅÄÀµµ±¤ÎÀÅ¤«¤Ê¤ëÁÛ¤¤¤È¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¨¡¨¡¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸ý¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¡¢¤Õ¤Ã¤¯¤é¤È¤·¤¿¿ÀÅÄÀµµ±¤Î¶á±Æ¡¢ÍÅ±ð¥Þ¥À¥àA¤µ¤ó¤È¥´¥ë¥Õ¤Ë¸þ¤«¤¦ÍÍ»Ò
¡¡Á°»³¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ïº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢Ê£¿ô¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÁ°»³¤¬Èà½÷¤òÇÍÅÝ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤äÆó¸Ôµ¿ÏÇ¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¡£¥¹¥Ý¡¼¥Äµ¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖÁ°»³¤µ¤ó¤Ï¿ÀÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¸òºÝ¤òÇ§¤á¤ÆÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÈãÈ½¤Ï¼ý¤Þ¤é¤º¡¢2022Ç¯1·î¤Ë·ÝÇ½³èÆ°¤òµÙ»ß¡£Æ±Ç¯6·î¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìºòÇ¯¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò³«Àß¤·¤ÆÆ±Ç¯8·î¤Ë¤Ï½÷À»ï¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç³èÆ°ºÆ³«¤òÀë¸À¡£11·î¤ËÉñÂæ¤ÇÉüµ¢¤¹¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢È¿È¯¤ÎÀ¼¤¬Âç¤¤¯¶¦±é¤Î½÷À¥¥ã¥¹¥È¤é¤¬¼¡¡¹¤Ë¹ßÈÄ¤¹¤ë»öÂÖ¤ËÈ¯Å¸¤·¡¢ÉñÂæ¤Î¾å±é¤ÏÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡ºòÇ¯Ëö¤ËÅìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¥á¥ó¥º¥é¥¦¥ó¥¸¤Ç¡Ø¿¿³ð¡Ê¤Þ¤Ê¤È¡Ë¡Ù¤È¤¤¤¦¸»»áÌ¾¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼«¤é¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Öº£²ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡¢¡ØÈà½÷¤È¤Ï¿¿·õ¤ËÎø°¦¤ò¤·¤¿·ë²Ì¡¢¤¢¤Î·ëËö¤Ë¹Ô¤Ãå¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ù¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ØÁ´ÉôÏÃ¤»¤ë¡£·Ù»¡¤«¤é»ö·ïÀ¤Ï¤Ê¤¤¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤È¼çÄ¥¡£¤Þ¤¿¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤¬¡ØÀº¿À²ÊÌô¤òÂçÎÌ¤ËÀÝ¼è¤¹¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¡Ù¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½ÐÂ³¤±¤¿¤¤ÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ØËÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¼ºÇÔ¤ä¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤ò·Ð¸³¤·¤ÆºÆµ¯¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤òµß¤¦³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È¡¢¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡¡°ìÊý¡¢º»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢»¥ËÚ¤ÎÁòµ·¾ì¤Ç°¦Ì¼¤Î¹üÔä¤òÊú¤¨ØÞØ¬¤·¤¿¿ÀÅÄÀµµ±¡Ê75¡Ë¤Ï¡Ö¿ÈÆâ¤Î¶á¿Æ¼Ô¤Î¤ß¤Ç¤ª¹ü¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯¤Ë27Ç¯È¾MC¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤òÂ´¶È¸å¡¢°ìÀþ¤«¤é¿È¤ò°ú¤¤¤¿¡£
¡¡°ì»þ¤Ï·ã¤ä¤»ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¿ÀÅÄ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢1·î22Æü¤Ë¤ÏÇÐÍ¥Ãç´Ö¤ÎÀ¾²¬ÆÁÇÏ¡Ê79¡Ë¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ý¥Ò¥²¤òÀ¸¤ä¤·¤¿¤Õ¤Ã¤¯¤é¤·¤¿»Ñ¤¬¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¡£À¾²¬¤Ï¡Ô¸ÍÄÍ¥«¥ó¥È¥ê¡¼¤ÇÎ¤¸«¹ÀÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Î²«ÌçÍÍ¡¡»ä¤È¿ÀÅÄÀµµ±¤Î½õ¤µ¤ó³Ñ¤µ¤ó¤Ç¡¡¥´¥ë¥Õ¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡Õ¤ÈÄÖ¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë¥¸¡¼¥Ñ¥ó¤òÍú¤¤¤¿¾Ð´é¤Î¿ÀÅÄ¤È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¶á¤Î¿ÀÅÄ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ¶á¤ÏËè½µ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î½÷À¤È¥´¥ë¥Õ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¸Ä¿Í»öÌ³½ê¤òÊÄ¤¸¤Æ¡¢Â´¶È¤·¤¿¡ØÄ«¤À¡ªÀ¸¤Ç¤¹Î¹¥µ¥é¥À¡Ù¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë´é¤ò½Ð¤·¤¿¤ê°Õ¸«¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¡¢É½ÉñÂæ¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼þ°Ï¤Ë¤âº»Ìé²Ã¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤ò¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÁÛ¤¤Î±¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡°¦Ì¼¤ò¼º¤Ã¤Æ4Ç¯¡£¸½ºß¤âÄÀÌÛ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÉã¤Î»Ñ¤ò¸µÎø¿Í¤Ï¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤ë¤Î¤«¡£