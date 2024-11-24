『週刊文春』の報道で不倫が発覚し、レギュラー番組を全て降板するなど活動休止を余儀なくされた『KAT-TUN』の中丸雄一。最近は、大手事務所に移籍するのではないか、という噂が出たくらいで、メディアの露出は全くない状態だ。取材している女性誌の記者によれば、「めったにというか、ほとんど外出していないようです。よほど手の込んだ変装でもしない限り、中丸さんは特徴がありすぎて、気づかれてしまいますからね。深夜や早朝