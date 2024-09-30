「今度3代目ですから、好きに自分たちの番組にしてください。僕の続きじゃなくて、自分たちの番組を作るように頑張って」9月28日の放送回をもって、『朝だ！生です旅サラダ』（ABCテレビ・テレビ朝日系）を卒業した神田正輝（73）。番組のエンディングで松下奈緒（39）から花束を受け取ると、スタジオから盛大な拍手が贈られた。’97年から27年半にわたってMCを務めてきたことを振り返り、「僕、『旅サラダ』やっていて、一生懸命