可愛いが揃ってるぅぅぅぅ！！（幸）【Francfranc】毎日持ち歩きたい♡「小物雑貨」

バッグに付けたり忍ばせたりして、毎日持ち歩きたくなる【Francfranc（フランフラン）】の可愛い「小物雑貨」をチェック。お出かけや通勤時に、ちょっとしたときめきをプラスしてくれそうです。今回はミラーとブラシが一体化したもの、犬型のランプなど、イチオシのアイテムをお届けします。

出し入れの手間が省ける！「チャーム付き ミラー & ブラシ」

コロンとした立体感のあるハートが可愛いこちら。ハートとリボンのミニチャームまで付いている華やかなビジュアルがたまりません。英字ロゴもあしらわれた上品なデザインも魅力的。大人でも気兼ねなく持ち歩けそうです。内側にはミラー & ブラシが付いており、バッグのハンドルに取り付けておけば出し入れの手間も省けそう。

点灯すれば夜道も安心！「ミニミニドッグランプ」

淡い色合いがとってもキュートな、犬好き必見のランプ。公式サイトによれば「チェーンや紐を使ってキーホルダーとしてバッグにつけるのもおすすめ」と、ぬいぐるみ感覚で持ち歩きもできるようです。ランプを点灯すれば、暗い夜道では特に役立ってくれそう。リボンやシールなどでデコレーションして、個性を出すのもアリかも。

ゴールドカラーを合わせた「ダイヤモンド ボールペン」

先端にダイヤモンド風のモチーフを合わせたボールペン。通勤バッグに入れて持ち歩けば、急にメモやサインが必要になった時に役立ってくれるはず。ペンはゴールドがアクセントになった、シンプルながら可愛い配色もポイント。使うたびに心をときめかせてくれそうです。煌びやかなモチーフがバッグの中で目立ってくれて、探す手間も省けそう。

厚みのあるアイテムも入れやすそうな「ウェーブシェイプ ポーチ L」

スカラップのようなデザインが映える可愛いポーチ。ポーチの底面はマチがある分、厚みのあるものでも楽に収納できそうです。バッグを開けた時に漂う生活感を抑えてくれて、毎日持ち歩きたくなるかも。Lサイズの他にはSサイズ・スタンドタイプもあり、揃えて用途別に使い分けるのも良さそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@risa_.piano様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：S.Hoshino