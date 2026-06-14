竹俣 紅連載：『紅色の左馬』最終回スポルティーバとBSフジの競馬中継番組『BSスーパーKEIBA』とのコラボ企画、竹俣紅アナウンサーの連載『紅色の左馬』。最終回となる今回は、新馬戦がスタートし、竹俣アナが注目している２歳馬について綴ってくれた――。今日は上半期のグランプリ、宝塚記念が行なわれますね。第26回で綴ったように、昨年夏、賢くて凛々しくてかわいらしいダービー馬クロワデュノールの取材をさせていただき