女優仲里依紗（36）が13日、自身のYouTubeチャンネル「仲里依紗です。」を更新。質問コーナーの中で、夫に不倫された場合の“衝撃の制裁措置”を即答した。今回の動画で仲は、ゲストの女優田中みな実とリスナーからのさまざまな質問に答える企画を行った。その中で「旦那さんに不倫されたらどうしますか？」という相談が寄せられた。これに対し、田中が「“国外追放”とは言ってたよね」とかつて仲から聞いたとみられる対応をふる