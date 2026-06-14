韓国とチェコとの一戦でもスタンドのいたるところで空席が目立った(C)Getty Images現地時間6月11日に堂々の開幕を迎えた北中米ワールドカップ（W杯）。アメリカ、メキシコ、カナダでの共催となった今大会は、史上最多48か国が参加するとあって、今まで以上に国際的な関心が注がれている。【動画】ゴール前のフリーなのにまさかのキックミスC・ロナウドの痛恨シーンをチェックそんな一大トーナメントにおいて開幕早々から波紋