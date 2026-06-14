忙しい朝。駅のコンビニで、甘いデニッシュなどの菓子パンとカフェオレを買って朝ごはんにする。手軽に糖分が補給できて脳もシャキッとする、忙しい現代人にとって「心強い朝食」です。ただ、医師の目線から見ると、この習慣はすこし注意が必要かもしれません。「太る」から？「血糖値が上がる」から？もちろんそれもありますが、実は、その手軽な朝食が、食べた数時間後の「顔の魅力」を激減させているかもしれないのです。せっか