〈《W杯に登場》フォロワー1億人・BLACKPINKリサ（29）とは何者？ 世界が注目する“納得の理由”「14歳で韓国へ」「毎日12時間の過酷レッスン…」〉から続くサッカーワールドカップ、米ロサンゼルスでの開幕式でパフォーマンスを披露した、BLACKPINKのLISA（リサ）。インスタグラムのフォロワー数は1億を超え、アジア人女性の中で世界トップだ。昨年はMVで俳優・坂口健太郎と共演したことが日本でも話題に。ルイ・ヴィトンやブル