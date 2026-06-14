◆米大リーグホワイトソックス―ドジャース（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ドジャースのロバーツ監督が１３日（日本時間１４日）、敵地でのホワイトソックス戦前にメディアに対応し、１４日（同１５日）の同戦を“欠場”することを明かした。娘の卒業式に出席するためで「最近は家族の予定を優先することが以前より受け入れられるようになったと思う。メンタルヘルスや家族のために時間を使うことが『仕事