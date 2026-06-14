日本代表は13日、FIFAワールドカップ2026 オランダ代表戦に向け、試合開催都市のアメリカ・ダラスで公式練習を行った。遠藤航の離脱に伴い追加招集された町野修斗は、「いろんなものを背負って戦う大会になる」と強い覚悟を語った。14日にオランダとのワールドカップ初戦を控えるなか、11日に日本代表に激震が走った。キャプテンの遠藤がケガのためチームから離脱し、代わって町野の追加招集が発表された。予定されたフライ