【不定期連載】箱根からロス五輪へ〜MGCに挑むランナーの肖像〜第３回浦野雄平（富士通）前編箱根駅伝には４年連続出場。３年時には５区で区間新記録を出しての区間賞獲得 photo by Aflo箱根駅伝を走ったという事実は同じでも、その物語は一人ひとりまったく違う。区間賞を重ねたスターもいれば、たった一度の出走で思うような成績を残せなかった選手もいる。本連載では、2028年ロサンゼルス五輪代表の座を争うMGC（マラソング