６月14日に北中米ワールドカップのグループステージ初戦でオランダ代表と対戦する日本代表の森保一監督が13日、会場のダラス・スタジアムで前日会見を行なった。11日にキャプテンだった遠藤航が怪我で離脱し、板倉滉が新主将に就任。町野修斗が追加招集された。２月に左足リスフラン靭帯断裂の重傷を負った遠藤は手術を受け、ワールドカップメンバーに招集。だが、実戦復帰となった５月31日のアイスランド戦で左足に違和感を