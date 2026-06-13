行方不明の高齢男性を見つけて保護につなげたとして、富山県警滑川署はタクシー会社「ＧＭ交通」社長の杉本龍之介さん（２４）（富山県滑川市）に感謝状を贈った。杉本さんは感謝状を手に「また困っている人に出会ったら、このまま変わらずに助けられたらうれしい」と照れた表情で話した。（北久保七海）富山県滑川市内を中心に自らも運転手としてタクシーに乗る杉本さんは５月１２日午後１０時頃、乗客を送り届けるため、同市