株式会社NEXERは2026年5月14日、講演会講師派遣サイト「スピーカーズ」と共同で「上司にしたい有名人」に関するアンケートを実施し、その結果を発表した。第10位→第6位は？株式会社NEXERとスピーカーズによるこの調査は、2024年4月22日〜5月8日、全国の男女1000人を対象に、インターネットでおこなった。調査では「上司にしたいと思う有名人を1人教えてください」「その有名人を選んだ理由を教えてください」と聞いた。その結果を