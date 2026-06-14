サッカーのＷ杯北中米３カ国大会に臨む日本代表は、１４日午後３時（日本時間１５日午前５時）に１次リーグＦ組初戦のオランダ戦を迎える。１次リーグ突破の命運を左右する重要な一戦。８大会連続８回目の出場となる世界ランキング１８位の日本は、準優勝３回を誇る同８位の難敵と顔を合わせる。サッカー担当の松田和城記者が、試合のポイント、キープレーヤーなどを分析した。いよいよ、最高の景色を目指す戦いが始まる。初戦