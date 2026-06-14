日曜劇場『GIFT』（TBS系）で、車いすラグビーチームをサポートする女性記者を演じているのが有村架純だ。心にトラウマを抱えながらも、明るく健気にチームを支えていく姿は、これまで有村が演じてきた役柄の延長線上にあるようで、安心して見ることができる。【写真】有村架純が「元風俗嬢」を演じ、大胆ベッドシーンを披露した「2023年の話題作」を見る気配りが行き届き、現場では「母のような存在」と共演者から讃えられる