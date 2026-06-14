私たちの思考や行動は、目に見えない「思い込み（認知バイアス）」に大きく左右されています。この章では、あなたの行動の裏に潜む「認知バイアス」をひも解いていきます。認知バイアスは200以上の種類があり、すべての人が何らかの認知バイアスを持っています。そして、「どの認知バイアスが強いか」によって、判断や行動パターンに違いが生まれます。認知バイアスを4つのタイプに分類して、詳しく紹介します。本記事は竹林正樹著